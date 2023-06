Frio continua: fim de semana pode ter mínima de 9°C em Americana

Dia com menor temperatura pode ser sábado, de acordo com centros de pesquisa; chuva recorrente não deve persistir

O frio deverá continuar durante o fim de semana em Americana. É o que apontam as previsões do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura). Ambos os órgãos indicam que a temperatura pode cair para os 9°C no sábado (17).

Chuva deve trazer nova queda de temperaturas na região – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

No início desta semana, a região teve queda nas temperaturas e chuvas ao longo dos dias. Para o Cepagri, isso se deve a uma frente fria que está parada entre os estados de São Paulo e Paraná, entre outros fatores climáticos.

Na quinta-feira (15), as chuvas devem persistir ao longo do dia, com a possibilidade de trovoadas remotas e temperatura variando entre 15°C e 20°C. Já a partir de sexta, dia que inaugura o segundo fim de semana da Festa do Peão de Americana, a chuva deve vir de forma isolada, com temperatura mínima de 10°C e máxima de 19°C.

O dia mais frio da semana pode ser no sábado, que apresenta mínima prevista em 9°C, enquanto a máxima está estipulada em 20°C. Neste dia, não há previsão de chuva. No domingo, por fim, a temperatura deverá variar entre 11°C e 23°C, com possibilidade de chuva isolada.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.