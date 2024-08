Frio aumenta procura por abrigos em Americana e região

O frio na RPT (Região do Polo Têxtil) no início de agosto aumentou a procura de pessoas em situação de vulnerabilidade social por abrigos. Em Americana, por exemplo, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos informou que registrou 120 atendimentos entre os dias 1º e 13 deste mês.

No último domingo (11), o município teve o dia mais frio do ano. Em medição feita pelo Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), os termômetros registraram 6,7ºC por volta das 5h.

Casa de passagem em Americana: unidades recebem em média, 30 acolhidos entre pernoite e alimentação – Foto: Leonardo Matos/Liberal

O atendimento em Americana é realizado pelo SEAS (Serviço Especializado em Abordagem Social), que conta com 89 pessoas em situação de rua cadastradas. Considerando as unidades masculina e feminina das casas de passagem, a média é de 30 pessoas acolhidas entre pernoite e alimentação.

No caso daqueles que não aceitam pernoitar em abrigo, com direito à alimentação, o município fornece cobertores. O SAES informou, ainda, que intensificou as ações de abordagem social nas ruas, oferecendo acesso às casas de passagem, de recâmbio e cobertores.

Região

Em Nova Odessa, a Defesa Civil e o Fundo Social de Solidariedade informaram que foram atendidas mais de 20 pessoas no último fim de semana. Além disso, ressaltou que alguns atendimentos são recorrentes, já que o número de pessoas em situação de rua estimados na cidade está entre 10 e 15.

De sexta (9) a terça (13), foram realizadas ações nas ruas para a distribuição de cobertores e agasalhos, com cerca de 20 itens entregues. Ainda de acordo com a Defesa Civil, foi ofertado abrigo temporário aos transeuntes, mas ninguém aceitou.

Hortolândia, por fim, informou que no mês de julho foram registradas 67 pernoites em abrigos da cidade. O número representa um aumento de 76,3% em relação ao mês de junho, que teve 38 atendimentos. A Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social informou que tem procurado pessoas em situação de rua para oferecer acolhimento, além de entregar cobertores e roupas de frio.

As prefeituras de Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré foram procuradas, mas não se manifestaram até o fechamento desta matéria.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.