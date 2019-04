Frezzarim é líder pelo 2º ano em roubo a residência

Pelo segundo ano consecutivo, o Frezzarim liderou os casos de roubo a residência em Americana. Foram cinco ocorrências em 2018, uma a mais do que em 2017. Os dados são da SSP (Secretaria de Segurança Pública) e foram obtidos pelo LIBERAL por meio da Lei da Transparência.

Entre os anos de 2014 e 2016, o Frezzarim não figurava entre os líderes da estatística. Foram quatro casos em 2014, apenas um em 2015 e dois em 2016. No ano seguinte, o bairro registrou quatro assaltos a residência, ficando na liderança ao lado do Novo Mundo e do Parque Gramado. No ano passado foram cinco casos no bairro, o único da cidade a atingir tal marca.

O número total de roubos a residência em Americana caiu em 2018 para o menor patamar em cinco anos. Foram 60 casos, contra 62 em 2017, 85 em 2016, 66 em 2015 e 72 em 2014. Este ano já foram registrados oito.

De acordo com a Assessoria de Imprensa da SSP, todos os roubos do ano passado no bairro foram esclarecidos através do trabalho investigativo do 1º DP (Distrito Policial) de Americana. Não foram fornecidos detalhes sobre os casos nem o número de presos. A secretaria ressaltou ainda que a PM (Polícia Militar) desenvolve atividades de polícia ostensiva e preventiva, tendo por base a análise dos índices criminais, que embasam o emprego do efetivo operacional de modo estratégico em cada região.

Segundo o comandante do 19º BPMI (Batalhão de Polícia Militar), o tenente-coronel Luiz Horácio Raposo Borges de Moraes, apesar do crime ser grave, os poucos casos registrados não são o suficiente para direcionar um policiamento específico.

“É uma situação traumática. A pessoa entra numa casa, faz uma família refém, saqueia os bens. É complicado, mas não é algo que você fala ‘uma vez a cada três meses acontece um caso no bairro’. Não dá para você fazer um direcionamento para esse tipo de crime. É necessária uma amostra estatística que precisa de uma determinada quantificação para te dar uma tendência”, explicou Horácio.

O comandante citou como exemplo os furtos de veículos. Como são vários casos registrados, é possível filtrar por horário e região os locais com maior incidência do crime e, a partir daí, reforçar o policiamento.

CUIDADOS. O Frezzarim está entre as regiões de patrulhamento da Força Tática, conforme explica o capitão da PM e chefe da seção de planejamento do 19º BPMI, Anderson Teixeira.

“Frezzarim, Gramado, Parque Novo Mundo, as três regiões nós colocamos no cartão de prioridades da Força Tática. É um guia para o policial em cima das estatísticas. Onde estão tendo maiores índices de roubo, a Força Tática faz um maior policiamento. Nessa época, em 2017, a gente passou a ter a viatura noturna, que fica muito na área central e Frezzarim”, explicou o capitão.

Ações em geral são com armas de fogo e violência

Os roubos a residência geralmente têm em comum o uso de armas de fogo para render os integrantes da casa e a violência – mesmo que psicológica. Em um dos casos registrados no Frezzarim no ano passado, as vítimas tiveram os braços amarrados com abraçadeiras de nylon. Na hora do crime, estavam na casa pai, mãe e o filho do casal.

Segundo o boletim de ocorrência do caso, três bandidos armados entraram no imóvel e renderam a família. Não houve uso de violência física, de acordo com o documento, mas o trio perguntou diversas vezes por um cofre e também por um vizinho que seria comerciante. Armários e gavetas foram revirados.

Os ladrões levaram diversos objetos de valor que estavam na casa, como aparelhos eletroeletrônicos, joias e dinheiro. Antes de deixarem a casa, os bandidos cortaram os fios das câmeras de segurança e levaram o dispositivo, para evitar que fossem identificados. Eles disseram que um dos bandidos ficaria vigiando a família enquanto os outros dois fugiam.

O caso ocorreu em março, pela manhã. A PM (Polícia Militar) foi chamada por uma vizinha, após a família conseguir gritar por socorro. A ocorrência foi registrada na Polícia Civil.

Em outro caso no bairro no ano passado, uma empregada doméstica estava lavando a garagem de uma residência quando um homem pulou o muro. Ele estava armado e a rendeu sob forte ameaça. Usando as chaves, abriu o portão e liberou a entrada de outros dois homens, que também estavam armados.

Agressivos, a levaram até um banheiro, onde a trancaram. O trio levou joias e dinheiro da casa. A empregada conseguiu chamar a polícia e também a proprietária da residência. A abordagem dos bandidos ocorreu no início da tarde. O caso ocorreu em novembro.

A reportagem entrou em contato com as vítimas desses crimes, mas elas não quiseram dar entrevista.

