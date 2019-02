Frequentadores brincam com possível aparição de onça

O relato de que duas pessoas viram uma onça-parda na última terça-feira não alterou o movimento do Jardim Botânico nesta quinta. A reportagem do LIBERAL esteve no local pela manhã e conversou com alguns corredores, que levaram a possível aparição na brincadeira.

Integrante da equipe de limpeza do local, Leonice Garcia, de 46 anos, contou que aqueles que foram até o espaço para caminhar e viram o comunicado pendurado no portão de entrada alertando para a situação, reagiam com bom humor. “Virou piada. Se for verdade, ela é noturna, então de dia não mudou em nada, virou brincadeira, todo mundo levou na esportiva”, relatou.

O porteiro do Botânico, que preferiu não ser identificado, ressaltou que a movimentação não foi diferente da dos outros dias. O espaço está sendo fechado às 17h até que algum indício da presença do animal seja encontrado.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

A dona de casa Letícia Zani, de 57, ficou sabendo do caso pelas redes sociais e procurou se inteirar sobre o assunto no início da manhã ouvindo o Liberal no Ar 1ª Edição, da Rádio Você AM 580 e 94.7 FM. Apesar disso, ela nem cogitou ficar em casa, pois acredita que o animal tenha mais medo do ser-humano do que o contrário. “Eu corri com mais entusiasmo. Parece que eu senti a energia dela”, contou a mulher.

O aposentado Claudio Businari, de 81 anos, tomou conhecimento da possível aparição pela reportagem do LIBERAL. Ele se mostrou surpreso, mas não abandonou o trajeto. “Eu ainda acho que esses animais atacam se estão com fome, e digamos que uma pegue esse lugar como habitat, eu acho que ela encontra muita alimentação, eu não sei até que ponto tem problema”, disse.

Embora o clima geral tenha sido de descontração, a costureira Valdelice Fernandes, de 61 anos, ficou preocupada ao descobrir que poderia haver uma onça no local. “Fiquei sabendo hoje pela moça que está limpando o parque. Deu um susto, ainda mais com minha filha caminhando sozinha”, afirmou a mulher à reportagem.