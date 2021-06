Frente fria vira o tempo e traz chuva para Americana

Instabilidade deve ser maior na terça e quarta-feira, com possibilidade de chuvas generalizadas

A semana começou com forte nebulosidade em Americana. A mudança no tempo está ligada a uma frente fria que chegou à região, trazendo chuva. A instabilidade deve ser ainda maior na terça e quarta-feira, com possibilidade de chuvas gerais. A previsão é do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Tendência é que na terça-feira haja pancadas de chuvas e na quarta precipitação recorrente – Foto: Ernesto Rodrigues – O Liberal.JPG

Meteorologista do Cepagri, Bruno Kabke Bainy explicou que a frente fria está atuando entre o oceano e o sul do Estado de São Paulo, gerando instabilidades já nesta segunda-feira. Estão previstos 20 milímetros de chuva.

“Os próximos dias serão de instabilidade pela formação de um sistema de baixa pressão na costa do litoral sul do país. Então, teremos essa circulação, com transporte de umidade e previsão de chuvas, principalmente amanhã e quarta-feira”, disse o especialista.

A tendência é que na terça-feira haja pancadas de chuvas e na quarta precipitação recorrente ao longo de todo o dia.

As condições favoráveis às precipitações podem continuar até sexta-feira. As temperaturas devem ser influenciadas pela nebulosidade, com mínimas entre 16° e 17°, e máximas entre 23º e 25°.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Massa polar

Uma nova mudança de tempo pode ocorrer no final de semana e segunda-feira. De acordo com Bruno, uma massa de ar polar deve chegar à região, derrubando intensamente as temperaturas.