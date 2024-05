Frente fria deve derrubar temperatura mínima para 12°C até quarta na região

Após fim de semana com 90% de chances de chuva, previsão do tempo estima que as temperaturas despenquem ainda mais

Uma nova frente fria deve derrubar a temperatura mínima para 12°C até quarta-feira da próxima semana, dia 29, em Americana e nas demais cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), de acordo com o CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos). Desta sexta-feira (24) até quarta, a mínima média prevista é de 15,6°C.

Conforme o LIBERAL já havia noticiado, uma nova frente fria chega nesta sexta à região e deve ficar até segunda-feira (27). Isso fará com que o fim de semana seja frio e chuvoso, com 90% de possibilidade de precipitações no sábado (25) e domingo (26). No domingo, inclusive, a temperatura não deverá passar dos 24°C.

Chuva deve trazer nova queda de temperaturas na região – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

No sábado a temperatura deve variar entre 19°C e 28°C. De acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), o céu deverá ficar nublado na maior parte do dia, com precipitações a qualquer momento. Os períodos da tarde e da noite são os mais suscetíveis às chuvas fortes, que podem ser acompanhadas de raios.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O domingo tem a expectativa de receber um maior volume de chuva em relação ao dia anterior. A temperatura mínima é de 16°C e a máxima de 24°C. A constância de nuvens e chuvas é o motivo pela queda brusca na temperatura.

Segundo o meteorologista Bruno Bainy, do Cepagri, os termômetros deverão medir valores ainda mais baixos a partir da próxima semana. “Entre terça e quarta-feira uma nova frente fria passa e devemos ter uma queda ainda mais expressiva nas temperaturas”, disse.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“Essa frente fria estacionária do fim de semana vai ocasionar a entrada de um ar um pouco mais frio e queda de temperaturas, mas também vamos ter um padrão de nebulosidade e chuvas que vão manter as temperaturas mais baixas e com uma pequena amplitude térmica”, completou o meteorologista.

A previsão do CPTEC indica, ainda, que nenhum dia terá temperatura acima dos 25°C até a próxima sexta-feira (31), enquanto a mínima pode chegar a 10°C. No entanto, como se trata de uma previsão estendida, a estimativa é passiva de mudanças.

Temperatura em Americana nos próximos dias, segundo o CPTEC

DIA MÍNIMA MÁXIMA % DE CHUVA Sexta-feira (24/05) 15°C 32°C 5% Sábado (25/05) 19°C 28°C 90% Domingo (26/05) 16°C 24°C 90% Segunda-feira (27/05) 15°C 26°C 65% Terça-feira (28/05) 17°C 27°C 5% Quarta-feira (29/05) 12°C 23°C 5%