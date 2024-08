Frente fria deve derrubar mínima para 8°C na região neste fim de semana

Domingo, Dia dos Pais, deve registrar a menor temperatura do ano - Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG

A chegada de uma frente fria ao Estado de São Paulo nesta quinta-feira (8), com passagem pela RMC (Região Metropolitana de Campinas) a partir desta sexta (9), deverá derrubar a temperatura mínima para 8°C neste fim de semana. O alerta foi feito pelo Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

De acordo com o centro, a expectativa é de que seja registrado um frio mais intenso em relação a outras massas de ar polar que atingiram a região durante o inverno deste ano. Além disso, há possibilidade de chuva no fim da tarde de sexta, de 10 mm a 30 mm.

“Pela característica dessa frente fria, que é de trajetória continental, a massa de ar polar vai chegar de forma mais intensa, ao contrário de quando a gente tem aquelas frentes frias mais litorâneas ou oceânicas, que a nossa região fica na ‘bordinha’ da massa de ar e daí a diferença na temperatura é muito pouca. Dessa vez a gente vai perceber bem”, explicou Bruno Bainy, meteorologista do Cepagri.

Como a mudança de temperatura acontecerá durante a sexta, a máxima de 24°C deverá ser registrada à tarde, enquanto a mínima ocorrerá à noite, com 14°C. O sábado (10) amanhecerá com céu nublado e mínima de 11°C, também com possibilidade de precipitação. A máxima ficará em torno de 20°C.

Por sua vez, no domingo de Dia dos Pais (11), poderá ser sentido o frio mais intenso, com mínima de 8°C e máxima de 24°C. “Poderá ser a menor temperatura do ano até o momento”, atentou Bruno.

No começo da próxima semana, uma nova frente fria deverá atingir o litoral do Estado de São Paulo e “reforçar” o frio na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Portanto, a previsão é de que as mínimas fiquem entre 8°C e 10°C e as máximas entre 22°C e 25°C até o dia 15 de agosto.

“Depois de quinta da semana que vem, as temperaturas voltam a subir. Só no final da próxima semana que estaremos com temperaturas por volta de 15°C a 30°C”, disse Bruno.

O meteorologista, entretanto, atenta que previsões acima de 72h são consideradas “de longo prazo” e podem sofrer alterações, por isso é importante que as pessoas continuem acompanhando as atualizações sobre o tempo.

Previsão do tempo para os próximos dias na região