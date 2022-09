Freada brusca faz motorista perder controle e bater em semáforo na Avenida Iacanga

Semáforo caiu devido ao impacto; caso ocorreu na última madrugada - Foto: Gama / Divulgação

Um comerciante de 40 anos perdeu o controle de seu carro ao frear bruscamente após o sinal fechar, no cruzamento da Avenida Iacanga, no Jardim Brasília, em Americana, na madrugada desta quarta-feira (7). O veículo aquaplanou e bateu no poste de sustentação do semáforo.

O motorista recusou atendimento médico, e o passageiro, um gerente comercial de 42 anos, foi socorrido ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos, em Santa Bárbara d’Oeste, com dores no peito.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com a Gama (Guarda Municipal de Americana), o comerciante alegou que transitava na avenida no sentido bairro-Centro quando percebeu que o sinal estava vermelho no cruzamento com a Rua Izolina Germiniani Rosa. Ele tentou parar o carro, mas não conseguiu e bateu. Devido ao impacto, o semáforo caiu.

O motorista sofreu apenas escoriações no rosto. O caso foi registrado na delegacia de Americana.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp