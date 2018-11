Fraternidade contemplada com capela foca ajuda a moradores de rua

Toda sexta-feira à noite um grupo de voluntários da Fraternidade Guardiões da Imaculada sai por Americana, levando comida e roupa para moradores de rua. Além das 400 marmitas preparadas pelos próprios membros da instituição em sua sede, ela ainda presta atendimento espiritual às pessoas com depressão e à famílias desestruturadas. A Fraternidade funciona numa chácara da Praia dos Namorados em Americana e foi escolhida pela ONG Sonhar Acordado para receber a capela que será construída nesta semana, durante o feriado prolongado.

No local vive Ricardo Daniel da Silva com a mulher (grávida de gêmeos) e duas filhas, com 7 e 4 anos. Ele é fundador da fraternidade. Conta que ela é uma ONG ligada à paróquia Nossa Senhora do Brasil, no Jardim Brasil. “Vivemos pela fé”, diz o fundador, que há três anos trocou o emprego de mecânico de manutenção numa empresa de Santa Bárbara para se dedicar integralmente ao trabalho na fraternidade. “Deus chamou a mim e à minha esposa”. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

A entidade vive de doações. Desde que começou a distribuir as marmitas, Ricardo diz que nunca faltaram alimentos para preparar as refeições, mas matar a fome de quem não tem onde morar não é o objetivo principal dos voluntários. “A alimentação é apenas uma isca. A marmita é só um jeito de chegar até eles. Nosso desejo maior é através da comida, da roupa, do carinho e do abraço resgatar essas pessoas da situação em que vivem porque o menor problema que elas têm é a droga e o álcool. O maior problema dessas pessoas é o familiar. Isso a gente consegue enxergar claramente. Todas as pessoas que estão na rua tem um problema familiar. Então nosso desejo é tirá-las da rua e devolver a elas a dignidade”.

Ricardo e a mulher restauram imagens sacras e fabricam terços para vender, mas vivem mesmo é da “providência de Deus”. “Ouvimos o chamado e nos entregamos à providência divina”. O espaço que ocupam na Praia dos Namorados estava abandonado. Fizeram um acordo com a proprietária, recuperaram a única casa do imóvel e hoje pagam um aluguel para poder viver nela. O sonho é conseguir comprar o espaço e fazer dele um abrigo para os moradores de rua. A entidade também sonha em abrigar mulheres grávidas que pensam em abortar. Hoje, o local é usado para retiros espirituais. No final de semana do feriado prolongado, enquanto os jovens estiveram construindo a capela, a fraternidade promoverá um encontro espiritual só para mulheres. São esperadas 200 participantes, a maioria ligada à paróquia Nossa Senhora do Brasil.

Todas as terças-feiras à noite, o grupo de oração promovido pela entidade na paróquia do Jardim Brasil reúne entre 250 e 300 pessoas. Independente do dia, Ricardo atende na chácara quem precisa de assistência espiritual. “Damos assistência com orações e orientação para famílias destruídas, pessoas com depressão, síndrome do pânico e querendo cometer suicídio. Só de ouvir as pessoas você já promove um bem enorme”. A fraternidade possui 52 pessoas consagradas, mais os amigos que ajudam no trabalho voluntário.

A construção da capela no local emociona o morador. “Depois da construção da capela a Fraternidade não será mais a mesma. Será muito melhor”. O contato com a ONG Sonhar Acordado veio depois de uma visão que Ricardo disse ter tido. “Deus me mostrou uma capela e a construção dela é a prova de que Ele está cumprindo o que prometeu”. Depois de entrar em contato com a entidade, ele recebeu a visita de um casal de integrantes, que vivenciou um dia na fraternidade.

A confirmação de que foram escolhidos para o projeto chegou no dia dedicado à santa (Helena) que construía igrejas na Terra Santa. “Isso foi um sinal muito grande de que a visão que eu tive aconteceria”. Na opinião do fundador da fraternidade, a capela “será um lugar onde as pessoas terão encontro pessoal com Deus”.

Os 60 jovens voluntários, mais o sacerdote e as duas freiras que acompanham a ONG Sonhar Acordado, ficarão abrigados na chácara durante os quatro dias da obra. “Será maravilhoso ter todos eles aqui”. Após a capela ser erguida, ela será consagrada com uma missa no domingo e receberá o nome de São Padre Pio.

Prefeitura barra banho aos moradores de rua

Além de oferecer as marmitas todas as sextas-feiras aos moradores de rua, a Fraternidade Guardiões da Imaculada desenvolveu um sistema com chuveiro móvel que permitiria a elas também tomar banho. Apesar de estar pronto há cerca de um ano – a ideia era colocá-lo para funcionar no Natal de 2017 – o banheiro móvel nunca saiu da chácara. A entidade criou o sistema pensando em levá-lo às sextas-feiras ao Cuca, na avenida Dr. Antonio Lobo. O local é o maior ponto de concentração de moradores de rua de Americana e chega a reunir entre 30 e 40 pessoas.

“Pensamos em usar um ponto de energia do prédio e a torneira da praça ao lado”, conta Ricardo Daniel da Silva. A Prefeitura negou fornecer o ponto de energia e água e argumentou também que a água do banho não poderia ser lançada na boca de lobo. Assim, quando necessário os voluntários seguem dando banho nos moradores com garrafas pet e água fria que levam da chácara.

Para a fraternidade, o gesto comida, banho e roupa limpa (os voluntários também doam roupas) não é para manter a pessoa na rua, mas sim mostrar a ela que a vida ainda tem jeito. “Nosso desejo não é só oferecer um pouco de dignidade. Queremos que essas pessoas enxerguem que a vida pode ser melhor, que elas ainda podem mudar e voltar a ter uma casa, um emprego. É um passo que a gente dá, esperando que elas deem outro e saiam dessa situação”