Foto de Medina vira meme e embate entre Chico e Maria Giovana nas redes sociais

Atual prefeito publica imagens do surfista em cartões postais de Americana, enquanto candidata do PDT rebate com montagens em vazamentos e piscinas abandonadas

A foto do surfista brasileiro Gabriel Medina celebrando a vitória nas oitavas de final do surfe nos Jogos Olímpicos de Paris, que viralizou nas redes sociais, se tornou, além de meme, embate na corrida eleitoral de Americana. Nesta terça-feira (30), o prefeito Chico Sardelli (PL) e a candidata ao cargo Maria Giovana Fortunato (PDT) publicaram a imagem de Medina em pontos da cidade.

No entanto, as publicações têm conotações diferentes. Enquanto Chico utilizou cartões postais do município para entrar na brincadeira, como o portal e o Parque Ecológico, Maria Giovana aderiu às imagens de vazamentos e piscinas vazias em praças esportivas da cidade, em tom de crítica à atual administração.

O candidato à reeleição fez a postagem no início da tarde. “Tem gente que vai dizer que é montagem… Um pouquinho de humor pra parabenizar o Gabriel Medina pelo show nas Olimpíadas, e pra mostrar alguns dos nossos cartões postais”, diz a publicação de Chico.

Por outro lado, a candidata ao cargo máximo de Americana pelo PDT foi às redes horas depois. “Tem gente que vai dizer que é montagem… Mas, tirando o humor do excepcional Gabriel Medina, que vem dando um show à parte nas Olimpíadas, aqui estão imagens que não são motivo de orgulho para nenhum americanense”, publicou Maria Giovana.

Origem do meme

A imagem de Gabriel Medina no ar ao lado de sua prancha foi registrada pelo fotógrafo francês Jerome Brouillet, nesta segunda-feira (29). Na ocasião, o brasileiro havia acabado de derrotar o japonês Kanoa Igarashi, algoz de Medina em Tóquio-2020.

Além de ter tido uma espécie de revanche, Medina conquistou a nota 9.90 em sua ida à água, que se tornou a onda com maior pontuação da história dos Jogos Olímpicos. No Instagram do surfista, a publicação ultrapassa 5,4 milhões de curtidas.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.

