Fórum discute proteção à criança em Americana

O TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 15ª Região promove nesta sexta-feira (9), às 14 horas, o Fórum Municipal de Combate à Exploração Infantil e Incentivo à Aprendizagem de Americana. O evento é gratuito e terá transmissão on-line pelo canal do TRT-15 no YouTube.

Realizado em parceria com a prefeitura, Ministério Público e o Jeia (Juizado Especial da Infância e da Adolescência) de Campinas, o evento vai debater a criação de um fórum permanente de proteção à criança e ao adolescente de Americana.

O tema será abordado pela presidente do CMDCA (Conselho Municipal da Criança e Adolescente de Americana), Maria Aparecida Pirassoli Brás Conte.

Outro assunto que estará em discussão é a destinação de parte do Imposto de Renda para projetos sociais da cidade. Existe a possibilidade de deduzir até 6% do imposto devido a ser entregue no ano seguinte, ou 3% do imposto apurado no ato do preenchimento da declaração.

A abertura do evento será da juíza Taísa Magalhães Oliveira Santana Mendes, coordenadora do Jeia de Campinas.