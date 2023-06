Fórum de Americana recebe júri de acusados de integrarem o PCC

Com segurança reforçada, Justiça analisa caso que envolve oito pessoas e um “tribunal do crime” ocorrido no Jardim dos Lírios, em 2018

Movimentação de presos no Fórum de Americana, nesta quarta-feira - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O Fórum de Americana realiza, nesta quarta-feira, o julgamento de quatro pessoas acusadas de integrarem a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). O júri popular vai analisar uma denúncia do MP (Ministério Público) que aponta que os réus participaram de um “tribunal do crime” no Jardim dos Lírios, em 2018. A vítima foi salva pela PM (Polícia Militar).

O caso é considerado complexo e um dos maiores júris realizados em Americana, já que envolve mais quatro réus que serão julgados na próxima semana. Também é de alto risco, devido às ligações com a facção criminosa. Por conta disso, o entorno do fórum, na Avenida Brasil, terá segurança reforçada com policiais da Força Tática. Serão julgados crimes como tentativa de homicídio, sequestro, tortura e organização criminosa. Os réus negam os crimes.

O processo é um desdobramento da operação Jus Puniendi, uma das maiores investigações da Polícia Civil local contra a organização criminosa na cidade. Em outubro de 2018, a Polícia Militar descobriu que um homem apontado, sem provas, como autor de um estupro estava sendo “julgado” em um barraco no Jardim dos Lírios.

Em setembro de 2020, segurança do Fórum de Americana também foi reforçada para julgamento da facção – Foto: Arquivo – Libeal.JPG

A vítima foi amarrada, amordaçada, ameaçada, agredida e interrogada por dois dias. Ela chegou a tentar fugir, mas não conseguiu. A execução só não se consumou porque uma equipe da PM chegou ao local e impediu o crime.

Parte dos envolvidos no episódio no Jardim dos Lírios foi presa em flagrante. Neste caso, quatro homens já foram condenados a penas que variam entre 21 e 25 anos. Já os réus que vão a júri nesta quarta e na próxima semana foram descobertos em investigações após as prisões em flagrante feitas pela PM.

A apuração da Polícia Civil, que já mapeava há alguns anos a atuação do PCC na cidade, utilizou interceptações telefônicas para juntar provas que relacionassem o grupo a julgamentos clandestinos da facção, conhecidos também como “tabuleiros”.

A vítima também reconheceu os réus como participantes do seu sequestro e tentativa de homicídio e chegou a relatar situações como a negociação de uma chácara para a enterrarem. Colaborou Cristiani Azanha