Forti fez carta de expulsão a grupo que moveu ação

Autores de uma ação coletiva que resultou no afastamento do presidente do SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana), Antonio Adilson Bassan Forti, o Toninho Forti, receberam cartas de expulsão do quadro de associados assinadas pelo próprio dirigente. Ontem, o grupo foi surpreendido com novos documentos, desta vez falando em afastamento.

As primeiras cartas foram enviadas em 23 de outubro, três dias depois de o LIBERAL revelar que um grupo de 30 servidores preparava ação judicial para tirar Forti do comando do sindicato sob o argumento de que ele é comissionado. O Estatuto da entidade impede que ocupantes de cargos em comissão sejam eleitos. Membros do grupo entenderam que a iniciativa foi uma forma encontrada por Forti para manipular uma possível nova eleição para sucedê-lo – já que, uma vez não mais associadas ao sindicato, essas pessoas não poderiam concorrer no pleito.

No dia 14, em resposta à ação do grupo, o juiz Fabio Camera Capone, da 1ª Vara Trabalhista de Americana, determinou, em caráter liminar, o afastamento de Toninho Forti e a convocação de novas eleições no prazo de 180 dias.

A professora Miriam Kelly Maschietto foi uma das destinatárias das cartas – ela assina a ação coletiva contra Toninho Forti ao lado de mais 29 pessoas. De acordo com a professora, mais nove pessoas receberam o documento e destas, oito estão entre os autores do processo contra Forti. Na carta, não é explicado exatamente o motivo que levou à expulsão.

O texto informa que a punição foi definida em uma reunião realizada em 22 de outubro. A decisão, diz o texto assinado por Toninho Forti, se baseia na letra c do inciso 3 do artigo nono do Estatuto Social da entidade, “em virtude de graves violações ao Estatuto Social, especialmente: má conduta, espírito de discórdia e falta contra o patrimônio moral e material do sindicato”. O advogado do grupo então encaminhou uma manifestação ao sindicato contra as expulsões sumárias.

Ontem, as mesmas dez pessoas receberam nova carta, segundo Miriam. Nesta, datada de 12 de novembro e também assinada por Forti, o texto explica que eles têm dez dias para apresentar defesa e que estão afastados, mas não expulsos. A carta relaciona o nome de 13 servidores, entre eles o do guarda municipal Rogério André Vanzo. O grupo que entrou com a ação para afastar Forti pedia que Vanzo fosse nomeado administrador do sindicato até a realização de novas eleições – porém, o juiz do caso nomeou o vice-presidente da entidade, Natalino de Oliveira Leocádio, o Gatim.

Nesta segunda carta, o presidente informa que as deliberações da reunião do dia 22 estão sem efeito e que o Estatuto prevê que, para decidir sobre punição, é preciso convocar uma assembleia específica. Nesta missiva, Forti ainda diz que o afastamento não é uma punição e o objetivo é resguardar o sindicato “dos efeitos danosos” dos atos praticados pelos associados.

Vanzo disse que Forti tenta tumultuar o processo eleitoral. “[Ele diz que] a pessoa praticou atos graves contra o sindicato, mas quais atos? Só falar que ato foi esse. Porque se esse ato grave for entrar com uma ação e pedir em juízo que eu acho que eu tenho direito, então eu acho que ele está praticando coação. Ele está tumultuando o processo”, afirmou.

O LIBERAL ligou para Forti, mas ele não atendeu as ligações. A reportagem mandou uma mensagem pelo WhatsApp informando o teor da matéria que estava produzindo. A mensagem foi visualizada, mas não respondida. O advogado do sindicato, Antônio Duarte Júnior, disse que se encontrava no exterior e não poderia falar.