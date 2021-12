Forte chuva causa pontos de alagamentos em Americana

A forte chuva que caiu sobre Americana na tarde desta segunda-feira (13) causou pontos de alagamentos na cidade. No cruzamento da Avenida da Saúde com Antônio Pinto Duarte, na região do Campo Limpo, próximo a rodoviária, um carro ficou ilhado.

Avenida da Saúde, Antônio Pinto Duarte, Paschoal Ardito e Rua São Gabriel ficaram alagadas

Ao LIBERAL, o diretor da Defesa Civil, João Miletta, informou que o motorista do veículo achou que conseguiria cruzar a avenida, mas, por conta da grande quantidade de água acumulada na baixada, ficou ilhado.

“Ele [o motorista] tentou passar e o carro parou, pois entrou água, morreu o motor e ficou aguardando o guincho, mas logo a água abaixou e foi liberado o local”, comentou.

Um trecho entre a Rua São Gabriel e a Avenida Paschoal Ardito, na mesma região do Campo Limpo, também registrou alagamento. Ainda de acordo com o diretor do órgão, a cidade registrou 21 mm de chuva acumulada durante o período de uma hora.



O meteorologista Bruno Kabke Bainy, do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), diz que a chuva que caiu sobre o município é considerada de moderada a forte. O pesquisador ainda diz que a previsão para os próximos dias é que continue chovendo na cidade.

“Isso acontece porque é uma convergência de humidade e favorece a formação das nuvens, e isso deve persistir ao longo da semana, pelo menos até sexta ou sábado”, explicou Bruno.

A Defesa Civil informou que a equipe realizou vistorias em outros pontos de alagamentos, mas sem vítimas. O órgão, no entanto, não divulgou quais seriam esses outros locais.