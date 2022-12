Força Tática flagra homem com droga na boca em Americana

Conduzido ao plantão policial, ele alegou se envolveu com o tráfico de drogas porque precisava de dinheiro

Porções de drogas encontradas com o homem detido – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Um homem de 31 anos foi flagrado com 23 porções de maconha durante uma abordagem na tarde desta segunda-feira (26), no Jardim dos Lírios, em Americana. Ele portava algumas porções de droga na boca e no bolso.

Conduzido ao plantão policial, ele alegou se envolveu com o tráfico de drogas porque precisava de dinheiro. O suspeito foi levado à delegacia para prestar depoimento e depois transferido à Cadeia de Sumaré.