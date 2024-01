Força Tática apreende mais de 1,3 mil porções de drogas no Parque da Liberdade

Na casa do suspeito foram apreendidas porções de crack e cocaína prontas para a venda, além de dinheiro do tráfico

Drogas foram apreendidas pela PM em Americana – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Um estampador de 30 anos foi preso por policiais militares da Força Tática na noite de quinta-feira (18), no Parque da Liberdade, em Americana. Na casa do suspeito foram apreendidas 1.347 porções de crack e cocaína prontas para a venda, além de mais 760 gramas de cocaína, 19 mil embalagens vazias e R$ 6.526 em dinheiro.

Segundo os policiais, inicialmente eles estiveram na casa do suspeito após receberem uma denúncia sobre a localização de um foragido da Justiça. Ao se aproximarem do endereço informado, surpreenderam o estampador que entrou rapidamente na casa.

O homem foi rendido no corredor do imóvel. No interior da residência, os policiais localizaram as porções de entorpecentes e dinheiro.

Conduzido ao plantão policial, o estampador foi autuado em flagrante sob acusação de tráfico de drogas. Ele também tem mandado de prisão decretado pelo mesmo crime, segundo a polícia.