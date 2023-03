‘Foram dias muito difíceis’, diz mãe e avó de vítimas de exploração em semáforos

As vítimas foram localizadas por policiais da DIG em Araraquara; elas pediam dinheiro sob ameaça do namorado da mãe das crianças

A mãe da mulher e avó dos dois meninos, moradores de Americana, que foram resgatados após passarem quase dois meses sob exploração, pedindo dinheiro em semáforos, disse que a filha está emocionalmente e fisicamente abalada, pois foram dias muito difíceis para ela.

As vítimas foram localizadas por policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) do município em um hotel em Araraquara (SP), nesta quinta-feira (16). Elas eram mantidas nessa condição sob ameaças do namorado da mãe das crianças, que foi preso.

“Eles passavam o dia todo na rua pedindo, às vezes sem água ou comida. Ela está muito abatida e nervosa”, afirmou a mulher, em entrevista ao LIBERAL nesta sexta-feira (17). Ela contou que a filha é deficiente intelectual e que um dos meninos é autista.

Policiais civis da DIG localizaram as vítimas em hotel de Araraquara – Foto: Reprodução

Ela procurou a Polícia Civil, no dia 27 de janeiro, para relatar que não conseguia mais contato com a filha e os netos. Desde então, aguardava pela localização dos familiares sob a tensão provocada pela falta de informações.

“Eu entrei em depressão, passei por dois psiquiatras, precisei me afastar do trabalho. Meu marido, que há um tempo teve um AVC (Acidente Vascular Cerebral), passou por uma complicação no seu quadro de saúde por conta da preocupação com os netos e a filha. Foi um período bem difícil”, desabafou a mãe e avó das vítimas.

De acordo com ela, tanto a filha quanto os netos vão precisar de cuidados psicológicos. “O importante é que agora está tudo bem. Só tenho que agradecer a Deus que não aconteceu o pior com eles e agradecer também o delegado, que se empenhou bastante para encontra eles”, completou.

Durante o período em que estiveram desaparecidas, as vítimas foram expostas em semáforos para pedirem dinheiro ou eram usadas para comoverem pessoas a doarem valores, com a exposição das crianças, conforme afirmou o delegado da DIG, Lúcio Antônio Petrocelli.

Além do dinheiro dos semáforos, o homem utilizava o valor de R$ 800 de um benefício recebido pela mãe das crianças para custear o sustento dos quatro. “Ela acreditou nas promessas do companheiro de uma boa a vida a dois e deixou a residência em Americana”, disse Petrocelli.

Antes de chegarem a Araraquara, eles ficaram curtos períodos nas cidades de Limeira e Ribeirão Preto.