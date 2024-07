Condenados por estupro de vulnerável são presos em Americana e Nova Odessa

Um dos suspeitos foi levado à delegacia de Nova Odessa e outro para delegacia de Americana - Foto: Divulgação_10º Baep

Policiais militares do 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais) prenderam, nesta terça-feira (2), em Americana e Nova Odessa, dois homens que foram condenados pelo crime de estupro de vulnerável em casos distintos.

Segundo informações do batalhão, os militares faziam patrulhamento em Nova Odessa, no Distrito Industrial quando, por volta de 17h30, abordaram um homem de 46 anos. Com ele nada de ilícito foi encontrado, entretanto, em seu nome existia um mandado de prisão, expedido pela comarca de Garanhuns (PE), por estupro de vulnerável, com pena de oito anos de reclusão.

Já por volta das 18h, no Jardim da Paz, os militares abordaram outro homem, este com 57 anos. Em consulta ao sistema, foi identificado um mandado de prisão em seu nome, expedido pela comarca de Americana, também pelo crime de estupro de vulnerável, com pena de 12 anos de prisão.

Ambos foram encaminhados para as respectivas delegacias das cidades onde foram capturados, onde permanecerão à disposição da justiça.