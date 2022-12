Foragido por latrocínio é capturado pela DIG na Vila Santa Maria, em Americana

O homem é apontado como um dos participantes do roubo seguido de morte em um posto de combustível no Jardim Pérola, em Santa Bárbara, em 2011

Policiais da DIG (Delegacia de investigações Gerais) de Americana prenderam um foragido do sistema prisional, que é apontado como um dos envolvidos na morte de um morador de Santa Bárbara d´’Oeste, durante um roubo a um posto de combustível, em 2011, no Jardim Pérola. Ele foi localizado na Vila Santa Maria, na manhã desta quarta-feira (14).

Segundo informou a DIG ao LIBERAL, os policiais civis chegaram até o procurado por latrocínio (roubo seguido de morte), que estava foragido do CPP (Centro de Progressão Penitenciária) de Campinas, por meio de pesquisas nos sistemas policiais, realizadas pelas equipes de investigação e inteligência.

O capturado é apontado como um dos participantes do roubo seguido de morte. Ele nega que seja o autor do disparo. Segundo a delegacia especializada, quatro homens, sendo um armado, anunciaram o assalto ao estabelecimento na Rua da Indústria e renderam os clientes. Eles os obrigaram a deitar no chão enquanto tomavam seus bens.

Foragido foi preso e apresentado na DIG de Americana – Foto: Reprodução

A vítima, Cláudio Alves Teixeira, na época com 40 anos, se recusou a entregar a carteira e por isso foi agredido com um chute por um dos criminosos, caindo ao chão. Ao se levantar, um outro assaltante atirou contra Teixeira.

O grupo conseguiu fugir e Cláudio chegou a ser socorrido ao Pronto Socorro Afonso Ramos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Operação

A DIG também realizou na terça-feira (13) a Operação Camaleão, com o objetivo de desarticular uma quadrilha que pratica golpes pela região. Mandados judicias foram cumpridos em Americana, nos bairros São Manoel e São Vito. Um homem e uma mulher, que são suspeitos de estelionato, foram detidos. Após prestarem depoimentos, acabaram liberados, pois se passou o prazo de flagrante. Entretanto continuam a responder pelo crime.

Itens apreendidos foram levados até a delegacia – Foto: DIG / Divulgação

Nesta operação foram apreendidos também dois notebooks, celulares, três armas de pressão, documentos e R$ 5,9 mil A DIG acredita que após a perícia desses objetos, muitos casos de estelionato serão esclarecidos.