Foragido da Justiça é preso com 139,5 kg de maconha em Americana

Um foragido da Justiça de 25 anos foi preso na manhã desta terça-feira (23), em Americana. Ele estava com 138 tijolos de maconha em sua casa, que totalizam 139,55 kg. A detenção foi realizada por policiais militares do 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

De acordo com informações iniciais do batalhão, por volta de 9h30, os militares foram até a Rua Alexandre Jorgetti, no Balneário Riviera, na região da Praia Azul, para cumprir um mandado de prisão contra o suspeito. Quando chegaram ao local, com a ajuda da equipe do canil, encontraram os entorpecentes escondidos dentro de seis sofás.

As drogas foram apreendidas, e o jovem e a sua mulher foram levados à sede da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecente). Ela se apresentou como testemunha e o homem ficou à disposição da Justiça.

Segundo o Baep, o homem era procurado por roubo e tinha 18 anos de detenção a cumprir. O acusado também é integrante de uma facção, na qual assume a função de “progresso”, uma das lideranças do grupo criminoso. O Ele é apontado como responsável pela distribuição de drogas na região.