Foragida há 16 anos, Maria do Pó se livra de parte das condenações

Uma decisão da Justiça reconheceu a prescrição das penas de ao menos seis ações criminais em que a traficante americanense Sônia Aparecida Rossi, a Maria do Pó, foi condenada no início dos anos 2000. Considerada uma das criminosas mais procuradas do Brasil, ela está foragida desde 2006, após escapar de uma penitenciária.

O entendimento do Poder Judiciário se deu após um pedido feito em fevereiro pela Defensoria Pública, que representa Maria do Pó, e por considerar o tempo em que ela passou foragida – 16 anos. Entre os casos em que houve prescrição está o mais notório envolvendo a traficante.

Em janeiro de 1999, policiais civis foram a uma chácara entre Indaiatuba e Itupeva e encontraram uma quadrilha com centenas de quilos de drogas e armas de grosso calibre. Maria do Pó já era criminosa conhecida das autoridades e estava na chácara, mas foi liberada depois de apresentar uma identidade falsa, segundo as investigações.

No local, a polícia apreendeu 340 kg de cocaína, droga que, posteriormente, sumiu de maneira misteriosa do IML (Instituto Médico Legal) de Campinas, para onde foi levada. O caso provocou escândalo na polícia paulista na época.

Maria do Pó foi presa no mês seguinte, em Mogi das Cruzes. Em depoimento à polícia, ela relatou em detalhes como a quadrilha atuava no tráfico de drogas. Afirmou que a cocaína vinha da Bolívia, por meio de aviões que jogavam a droga acondicionada em barris em uma pista desativada em uma área de canavial de Itu. Depois, era vendida para São Paulo e favelas do Rio de Janeiro. Na chácara em Indaiatuba, teria “passado”, segundo ela, cerca de mil quilos de cocaína.

Em julho de 1999, Maria do Pó foi condenada a 33 anos de prisão por crimes diversos, como tráfico, porte de armas e falsidade ideológica e de documentos. Mas as autoridades não conseguiram mantê-la nas cadeias por muito tempo. Antes mesmo da sentença, em março de 99, ela já havia fugido da Penitenciária Feminina do Tatuapé.

Em abril de 2000, ela foi presa transportando drogas na região de Taubaté após trocar tiros com policiais. Pelo crime, foi condenada a 13 anos. Por acumular faltas graves, ela passou por diversas prisões. Em 2006, quando estava na Penitenciária Feminina de Sant’Anna, na capital paulista, fugiu novamente e nunca mais foi encontrada. Procurada pela polícia desde então, em 2018, ela entrou para a lista de fugitivos da Interpol.

PRESCRIÇÕES. A decisão mais recente da Justiça envolve seis processos criminais em que a traficante foi condenada. Entre os mais graves estão justamente o que envolveu os 340 quilos de cocaína e o da troca de tiros com agentes da polícia.

No primeiro, porém, a juíza que analisou a prescrição considerou que a extinção da pena não deveria atingir o crime de tráfico de drogas, mais grave, que rendeu 14 de prisão à Maria do Pó. Mas no caso do tiroteio, a extinção foi total.

Outra pena prescrita é relacionada à apreensão de drogas em um imóvel atribuído a Maria do Pó em Ribeirão Pires, em 2002, crime pelo qual ela foi condenada a 5 anos de prisão.

Os três restantes são de menor potencial e envolvem o mau comportamento da traficante americanense no sistema penitenciário. São casos em que ela foi pega com maconha e com celular na cela, cujas penas não passaram de um ano de detenção.

O entendimento da Justiça reconhece a chamada prescrição da pretensão executória. Ou seja, perdeu-se o direito e dever de se aplicar a pena contra a traficante por omissão do Estado, que não conseguiu prendê-la. Questionada, a SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública) não se manifestou sobre o caso.