Foragida do 8/1 é alvo de sindicância por abandono de emprego na Prefeitura de Americana

O processo de Maria Aparecida foi transitado em julgado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) no último dia 5 - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A inspetora de alunos e servidora da Prefeitura de Americana, Maria Aparecida Medule, de 52 anos, condenada a 14 anos de prisão por ter participado dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, em Brasília, está foragida há quase cinco meses. Ela é alvo de sindicância por abandono de emprego na Prefeitura de Americana.

A servidora chegou a pedir um afastamento por 90 dias da Emef (Escola Municipal de Educação Fundamental) Professor Jonas Corrêa de Arruda Filho, na Vila Margarida, mas a licença venceu em 30 de julho.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A Secretaria de Educação informou que a sindicância foi aberta e é preciso aguardar o andamento.

O processo de Maria Aparecida foi transitado em julgado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) no último dia 5 e, desde então, não cabe mais recurso.

O advogado da servidora foi procurado pela reportagem do LIBERAL, mas não retornou.

A defesa da servidora chegou a entrar com embargos de declarações no STF, alegando a necessidade de devolução do celular apreendido e uma omissão quanto a não especificação do local para início do cumprimento da pena, e decisão que foi determinada a expedição de guia de execução definitiva. Também disse que devem ser observadas as possibilidades de atenuação e detração da pena, entretanto o documento foi rejeitado por unanimidade pelos ministros da Corte.

O ministro e relator do acórdão, Alexandre de Moraes explicou que “com efeito, as teses defensivas buscam a revisão do julgamento, o que não é compatível com a natureza dos embargos de declaração.”

A SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) confirmou que Maria Aparecida rompeu a tornozeleira eletrônica e não foi mais localizada pela Justiça. Uma das possibilidades é que esteja fora do País.

Funcionamento

Em agosto, o Núcleo de Vigilância Eletrônica de Pessoas da SAP enviou um ofício ao juiz da Vara de Execução Penal de Americana, Wendell Lopes Barbosa de Souza, informando que a tornozeleira de Maria Aparecida deixou de funcionar em 20 de maio, por fim da bateria ou rompimento da cinta.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Segundo o documento, os agentes do Núcleo tentaram “insistentemente”, contato com Maria Aparecida pelo telefone residencial, mas não obtiveram sucesso.

Em junho, o magistrado de Americana já tinha encaminhado um ofício de notícia de fuga, com urgência, ao ministro Alexandre de Moraes.