Fora do setor têxtil, Toyobo investe em produção para agropecuária sustentável

Conhecida pelo setor têxtil, cujas atividades foram encerradas em Americana no ano de 2016, a empresa Toyobo anunciou nesta quarta-feira (22) investimento na produção de produtos biológicos para agropecuária sustentável. Já foram geradas 140 vagas de trabalho e outras 500 podem ser abertas nos próximos anos.

Diretor da empresa, Minoru Takahashi afirmou em entrevista ao LIBERAL que apesar de as atividades no setor têxtil terem sido encerradas, a produção de plástico de engenharia continuou operando em Americana.

“Nessa área, deve ter na ordem de 50 funcionários. E outros 140 foram contratados para trabalhar na produção de biológicos sustentáveis”, explicou Takahashi, acrescentando que a infraestrutura que era usada pela indústria têxtil agora está utilizada para produzir a linha de tecnologia aplicada à agricultura verde.

Minoru Takahashi, da Toyobo, se reuniu com Chico Sardelli – Foto: Beatriz Costa / Prefeitura de Americana

Segundo o diretor da empresa japonesa, atualmente, na agricultura, aumentou muito o uso de produtos biológicos para substituir o uso de defensivos químicos. “A Toyobo fez em 2021 um investimento considerável para poder operar nessa atividade”, destacou.

Takahashi esteve nesta quarta-feira no gabinete do prefeito Chico Sardelli onde foi anunciada oficialmente a expansão das atividades da empresa. “A unidade de Americana tem potencial de ser a maior do mundo na área de esporos [unidades de reprodução de plantas, algas e fungos], atuando de uma forma sustentável e gerando empregos, pois esta produção é extremamente complexa e artesanal, dependendo da sensibilidade de cada profissional”, disse.

Secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, comemorou a expansão das atividades pela Toyobo. “Desde que soubemos do plano da empresa, atuamos para, junto com diversas secretarias, possibilitar que o processo de implementação dessa atividade fosse feito com segurança e agilidade. É muito gratificante para todos nós ver esse trabalho se concretizando”.

A companhia foi fundada em 1955 na capital paulista e mantém atividades desde 1962 na cidade de Americana, porém, em 2016 fechou a unidade de fiação e tecelagem. Desde então, só operava no município a produção de plástico de engenharia. E agora, juntou-se na mesma planta, a atividade de biológicos para agropecuária.