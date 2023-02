Folia de Carnaval atrai milhares à orla da Praia dos Namorados, em Americana

Milhares de foliões passaram pelos eventos de Carnaval promovidos pela Prefeitura de Americana, no fim de semana. A programação teve apresentações diversas e ocorreu em praça, na região central e na orla da Praia dos Namorados. A estimativa do público foi divulgada pelo governo municipal nesta segunda-feira.

Na quinta-feira, aproximadamente 100 foliões da terceira idade prestigiaram o CarnaSocial no Centro Comunitário do Jardim São Paulo, com a Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi e diversas marchinhas que marcaram os carnavais de outras épocas.

Estrutura foi montada para o CarnaPraia, promovido pela prefeitura – Foto: Leon Botão / Prefeitura de Americana

No sábado, foram realizados dois eventos. O CarnaPraça aconteceu na Praça Vó Palmira, no Jardim Nossa Senhora do Carmo, uma realização da Secretaria de Cultura e Turismo e da Entretenimento & Cultura, com apoio da Rádio Clube (AM 580), do Grupo Liberal. A Matinê Carnaval Fantasia 2023 contou com um público rotativo de aproximadamente duas mil pessoas.

No período da manhã, foi realizado o CarnaCentro, no Calçadão. A Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi tocou famosas marchinhas de Carnaval, além de frevo, samba e chorinho.

Já no domingo, o CarnaPraia, na orla da Praia dos Namorados, contou com apresentações musicais. Os shows atraíram cerca de sete mil pessoas, segundo a prefeitura.

O prefeito Chico Sardelli ressaltou a participação das famílias em todas as atividades. “Fiquei muito feliz em ver nos eventos a presença de tantas famílias, das crianças fantasiadas, entrando no clima do Carnaval”, afirmou. “Que alegria ver nossa orla da Praia dos Namorados lotada para festejar o Carnaval neste domingo lindo de sol”, completou Chico.