‘Foi uma vida dedicada à causa pública’, diz Macris às vésperas de encerrar mandato

Primeiro e último deputado eleito por Americana, Vanderlei Macris (PSDB) encerra seu mandato na Câmara dos Deputados no próximo dia 31, após a derrota nas eleições do ano passado.

Na vida pública desde 1972, quando se elegeu vereador, o tucano destacou que teve uma “vida dedicada à causa pública” e valorizou seus feitos na política nesta quarta-feira, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Em contrapartida, ele também citou erros que, em sua visão, foram cometidos pelo PSDB e prejudicaram o desempenho do partido nas últimas eleições. O LIBERAL separou os principais trechos da entrevista, a primeira dele desde o pleito de 2022.

Deputado participou do programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580) – Foto: Rodrigo Alonso / LIBERAL

O que Americana perde em não ter elegido deputados?

Macris. Sou o primeiro deputado eleito por Americana. Nunca havíamos tido um. E estou sendo o último. E a cidade passa a não ter representante a partir de agora. Isso não é bom. Independente de ter sido eu ou qualquer outro, era importante a gente ter algum deputado eleito, porque eu conheço bem a importância que tem um parlamentar no momento de defender os interesses de sua cidade, sua região, que foi o que eu fiz na vida inteira. Então, é lamentável que a gente não tenha. Nós nos dividimos. Foram muitos candidatos, a população se polarizou em torno das candidaturas para presidente, e o meu partido não tinha candidato a presidente. Portanto, nós ficamos numa situação bastante insegura. Imagine você que o PSDB, em São Paulo, que foi o berço de sua criação, fez apenas três deputados.

Eu sou o terceiro suplente do meu partido, mas não tem perspectiva de eu assumir, por conta de que não elegermos o governador também. Nós tínhamos o candidato, que era o Rodrigo Garcia, que também não tinha lado nessa história. E não ter lado nessa última eleição foi fatal. Acredito que a minha não eleição é muito ruim para a cidade e para a região. Poderíamos ter eleito pelo menos algum outro deputado, porque o orçamento federal, o orçamento estadual, é discutido nas assembleias e na Câmara Federal. Os parlamentares têm presença nas emendas parlamentares. Os deputados têm interferência no Governo do Estado. Então, não ter um representante é realmente algo que vai fazer falta para a nossa cidade, para a nossa região. Agora, a gente precisa olhar para esse fato e olhar para frente, sabendo que nós já tivemos quatro parlamentares em Americana: o Chico Sardelli, o Cauê Macris, o Antonio Mentor e eu como federal. Era uma força extraordinária. Vocês não têm ideia de quantos problemas nós resolvemos enquanto parlamentares.

Americana era olhada pelo governo do Estado, pelo governo federal, pelos ministérios, pelos secretários de Estado de uma maneira especial. Qualquer solicitação do prefeito de Americana tinha um peso extraordinário, independentemente de vinculação com qualquer parlamentar. O peso político que a cidade tinha é algo para se pensar. Isso não será mais assim. Quando um secretário de Estado, um ministro, for decidir um programa e vai escolher as cidades que serão integradas, Americana não estará presente, muito provavelmente, porque não teremos um parlamentar. Teremos dificuldades com relação a isso. Vai ter deputado que vai ajudar a cidade? Vai ter, com R$ 100 mil, uma emendinha aqui, uma emendinha ali. Vão fazer um barulho danado e não vão resolver os problemas da cidade. Nós conseguimos agora, com o Sardelli, R$ 25 milhões para a recuperação da cidade, do ponto de vista da estrutura. A cidade sendo recapeada em muitos lugares.

Qual retrospectiva você faz do seu trabalho?

Macris. Foi uma vida dedicada à causa pública. É um ciclo que se encerra. São 50 anos de vida pública, 50 anos de muito trabalho e dedicação. Eu usei o meu mandato, sim, em favor da sociedade, porque essa era a grande expectativa que eu tinha quando me elegi vereador lá atrás, em 1972. Então, eu realmente procurei, nesse meio século de mandatos, me dar integralmente para a causa pública. Fiz isso. A minha história está aí, ela é aberta. O Grupo Liberal tem detalhes dessa minha vida política, porque me acompanha desde lá de trás, quando o Jessyr [Bianco] me convidou para ser vereador, em 1972.

Se pudesse voltar atrás, mudaria algo na sua campanha? E, na sua visão, o que o PSDB precisa fazer para retomar sua força?

Macris. Primeiro, eu não me considero ter sido excluído pela população da vida pública, porque eu tive quase 90 mil votos. É voto demais. Teve deputado eleito aí, o Tiririca, que se elegeu com 60 mil, e tantos outros com 63, 65. Eu tive quase 90 e não fui eleito, porque o partido teve posições dúbias. Não assumiu nem um lado, nem o outro. Poderia ter tido candidato [a presidente]. Não teve candidato e pagou o preço. Elegemos três deputados federais apenas [em São Paulo]. Se elegêssemos cinco deputados ou se eu tivesse 8 mil votos a mais, eu teria sido eleito. Então, eu não me considero saindo da política por conta de uma derrota popular, porque 90 mil votos não são uma derrota popular. Só não tenho o mandato, mas tive os votos que precisava para que eu tivesse o reconhecimento do meu trabalho. Então, saio muito com a consciência tranquila, porque esse fato de eu estar fora por conta de uma regra eleitoral e por uma circunstância de polarização que nós tivemos é perfeitamente normal. Vida que segue. Vou continuar muito antenado com a vida política da cidade e da região. Porque, com 50 anos de vida pública, dificilmente você pega uma pinça e tira fora da sua existência. Agora, o que fazer? Não sei. Nós vamos trabalhar. Agora vou cuidar um pouco da minha vida também. Tenho família, tenho netos, tenho filhos. Preciso tocar a minha vida, como qualquer pessoa normal.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O que pode ter contribuído para a sua não reeleição?

Macris. O partido errou em vários momentos. Quando Aécio [Neves] foi denunciado, naquele momento, logo depois da campanha de presidente que ele teve, teve muita repercussão do caso dele com a JBS. Começou ali. Depois, nós tivemos erros aqui em São Paulo também, quando tivemos uma briga do [João] Doria com o presidente da República. Nós não soubemos reconhecer, através do Governo do Estado, que tínhamos um presidente e que o presidente precisava se articular com o Estado de São Paulo.

Como você avalia a situação do diretório de Americana?

Macris. O PSDB, aqui em Americana, tem uma presença, porque nós elegemos três vereadores. Não é pouco. A gente vai olhar para frente e, tal qual faremos a nível nacional, fazer aqui em Americana uma reavaliação da nossa presença na política local. Hoje, nós apoiamos o Chico Sardelli e nosso compromisso com ele vai até o final do mandato dele. Evidentemente, o pós-Chico Sardelli é uma discussão que nós vamos fazer ainda. Temos alguns compromissos de ajudar o Chico na gestão municipal. Agora, para frente, é outro momento. O partido tem força para, inclusive, lançar um candidato [a prefeito].

Você pensa em se candidatar?

Macris. Não digo que nunca dessa água eu não beberei, porque a política está no espírito. Mas, de qualquer maneira, não tenho essa pretensão neste momento. Mas é como eu disse: vou continuar fazendo política no partido. Não tem jeito de não participar disso. Então, nós vamos fortalecer o PSDB, criar condições para termos uma boa chapa de vereadores, e disputar a eleição para prefeito é uma alternativa que podemos colocar.

Sala de líderes do PSDB foi vandalizada durante invasão

A sala onde líderes da bancada do PSDB se reuniam no Congresso Nacional foi vandalizada durante a invasão do último dia 8. Na ocasião, extremistas botaram fogo em cadeiras que eram utilizadas, inclusive, pelo deputado federal Vanderlei Macris (PSDB), de Americana.

Marcas deixadas pela ação de vândalos – Foto: Divulgação

Os vândalos também danificaram uma televisão, entre outros itens. “Isso é uma coisa triste de ver. Simbolicamente, é o parlamento sendo destruído”, disse o parlamentar, que mostrou as fotos do estrago.

“Depois, nós fizemos a reunião da liderança fora da sala normal nossa, que foi depredada, destruída. A troco de quê? Quem está pagando isso somos nós”, afirmou. Segundo ele, os golpistas não chegaram até sua gabinete, pois o acesso até os gabinetes dos deputados estava fechado.