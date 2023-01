‘Foi tudo muito rápido’, diz piloto de aeronave que caiu em Americana

O piloto e instrutor de voo Luiz Favero, de 69 anos, conduzia a aeronave de pequeno porte que caiu e pegou fogo no Aeroporto Municipal de Americana, na manhã desta quinta-feira (26). Em entrevista ao LIBERAL, ele afirmou que “foi tudo muito rápido” e comparou o caso com um acidente de trânsito que não oferece tempo de reação ao motorista.

A aeronave saiu de Atibaia e fazia um voo de reconhecimento até Americana. A queda aconteceu a cerca de dois a três metros da pista após uma rajada de vento.

“A gente saiu, se afastou da aeronave, mas não tinha como conter o vazamento de combustível e acabou pegando fogo. Foi tudo muito rápido. É como se você estivesse dirigindo um carro e derrapasse em uma mancha de óleo na pista. Graças a Deus está tudo bem comigo e com ele”, disse Favero, que saiu ileso do acidente e tem cerca de 40 anos de experiência.

Outro piloto de avião, de 63 anos, era o passageiro da aeronave. Ele teve queimaduras de segundo grau e foi socorrido ao Hospital Municipal Doutor Waldemar Tebaldi, em Americana.

O Corpo de Bombeiros controlou as chamas da aeronave com o trabalho de nove militares em quatro viaturas no atendimento da ocorrência. Também houve apoio da Polícia Militar, inclusive com o uso do helicóptero Águia.

Segundo a PM, um relatório sobre a ocorrência será encaminhado à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). Foi solicitada perícia do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), órgão da Aeronáutica.