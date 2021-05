Fogo em terreno é problema frequente no Jardim Paulistano

Fogo constante no mato de um terreno na Avenida Toybo, na altura do número 302, no Jardim Paulistano, em Americana, tem incomodado a vizinhança.

Segundo uma aposentada de 59 anos, que preferiu não se identificar, a população acaba ateando fogo quando o mato está alto, assim como aconteceu na sexta-feira da semana passada, quando os moradores tiveram que acionar o Corpo de Bombeiros. “As labaredas quase atingiam a casa vizinha, dava medo de ver”, comenta.

Fogo em terreno é muito frequente e moradores já se cansaram de fazer as reclamações – Foto: Divulgação

Segundo a moradora, desde que se mudou para a vizinhança, há 17 anos, ela enfrenta problemas com a queimada. “Nós já cansamos de ligar na prefeitura reclamando, mas não dá em nada. Você liga lá e dizem que vão ver o que está acontecendo, mas continuam colocando fogo”, lamenta.

Além disso, quando o mato está alto, a passagem pela calçada fica impedida.

Questionada sobre o problema frequente no local, a Prefeitura de Americana não se posicionou quais providências poderiam ser adotadas.

