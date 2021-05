Foco da PF, combate à pornografia infantil já prendeu 5 em Americana

Último caso foi registrado nesta segunda-feira; número já supera o dobro do total de prisões registradas em 2020

A PF (Polícia Federal) de Piracicaba já prendeu neste ano, em Americana, cinco homens em ações de combate à pornografia infantil, um dos focos da corporação. O último caso aconteceu nesta segunda-feira (24). O número já supera o total de prisões registradas na cidade em 2020, quando houve duas.

Segundo Julio Sávio Monfardini, delegado da PF de Piracicaba, o aumento é consequência de uma ampliação de investigadores capacitados para esse tipo de crime.

Julio Sávio Monfardini concedeu entrevista coletiva em Piracicaba – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Isso se deve à capacitação de mais policiais, mais cursos, mais policiais trabalhando com as ferramentas de investigação. Isso possibilitou abrir mais frentes”, disse Monfardini nesta segunda, em entrevista coletiva na sede da corporação.

Só em Piracicaba, a PF conta com duas equipes focadas em investigar casos de pornografia infantil, que se enquadram como crimes de ódio.

“Os crimes de ódio ou gênero fazem parte de uma das principais diretivas da Polícia Federal. Então, nossa missão aqui é empreender esforços, capacitar os policiais o máximo possível”, afirmou.

De acordo com o delegado, os responsáveis por consumir e compartilhar esses conteúdos são, exclusivamente, homens. Em geral, eles têm de 35 a 50 anos e possuem uma vida “normal”, parte deles casado e com filho.

A pena varia de um a quatro anos de prisão para consumidores e de três a seis anos para aqueles que compartilham. Mas, mesmo após as prisões, as investigações continuam, com o objetivo final de identificar quem produz. “A gente sempre procura tentar evoluir, tentar subir os degraus”, comentou.

Os compartilhamentos ocorrem em diferentes meios, inclusive em canais ocultos da internet, como Dark Web e Deep Web. No entanto, a PF tem acesso aos caminhos.

Em determinados casos, a corporação realiza suas investigações com base, até mesmo, em informações da Interpol. “Praticamente tudo é rastreável, é identificável”, apontou.

Os conteúdos encontrados pela PF envolvem, geralmente, crianças e adolescentes do sexo masculino. “Temos casos de material com bebês”, contou Monfardini.

Casos

No caso desta segunda, um homem de 49 anos foi preso em flagrante com 2,5 gb de imagens pornográficas de crianças e adolescentes. A PF apreendeu, ao todo, quatro HDs.

Na ocasião, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão, com base em investigações feitas por equipe especializada. O acusado responderá pelo crime de armazenamento de pornografia infantil e, se condenado, pegará de um a quatro anos de prisão.

O caso que mais chamou mais atenção da PF até agora, em Americana, aconteceu em 7 de janeiro. Naquele dia, a corporação prendeu um homem de 45 anos suspeito de ter abusado sexualmente da própria filha, atualmente com 11 anos, e compartilhado material pornográfico dos abusos contra ela. Ele já teve a prisão em flagrante convertida para prisão preventiva.

Em 4 de maio, a PF deteve um morador de Americana com 300 arquivos. Preso em flagrante por armazenamento de materiais pornográficos, ele também é suspeito de compartilhar as imagens na internet.

Dois dias depois, a corporação prendeu um homem de 52 anos com pelo menos 450 imagens e vídeos, totalizando 22 gb. Ele consumia os conteúdos em sua casa, em Americana, mas os abria de forma remota no computador de seu trabalho, em Santa Bárbara d’Oeste.

E, em 13 de maio, a PF prendeu um morador de Americana de 38 anos suspeito de ter baixado e compartilhado pornografia infantil entre julho e 2020 e fevereiro deste ano. Os nomes dos presos não foram divulgados.