FM Gold prepara programação especial para celebrar o Dia das Mulheres

Rádio do Grupo Liberal terá programação para lá de especial, feita por elas, para elas e com elas

Nos últimos tempos, uma das pautas mais debatidas na sociedade é a importância da representatividade em todos os setores, não apenas para as minorias, mas para todos.

No universo radiofônico a presença masculina sempre foi predominante, no entanto, desde o início da história do rádio elas sempre foram ouvintes assíduas, ocupando papéis importantes, seja através do entretenimento, Jornalismo ou locução e, com certeza, muito além das radionovelas.

Segundo Cris Correa, o diretor artístico da FM Gold, uma das rádios do Grupo Liberal, a mulher exerce uma força na comunicação e por essa razão precisa estar representada. “Na verdade, a mulher tem o poder em tudo aquilo que ela se propõe a fazer, afinal, elas têm o comando”, brinca.

Pensando assim, desde que assumiu a rádio, sempre fez questão de celebrar o Dia Internacional da Mulher com alguma programação voltada para elas.

Logo, quem sintonizar na FM 94.7 na próxima terça-feira (8), entre 7h e 18h, será surpreendido com um conteúdo feito apenas por locutoras e jornalistas mulheres. Além disso, toda a trilha sonora desse período será comandada por cantoras.

“Serão músicas que marcaram época e encantaram gerações, cantadas por grandes divas nacionais e internacionais”, ressalta Cris, que atribui a celebração como uma maneira de homenagear principalmente as ouvintes, a prioridade da rádio.

Nossas Divas

Falando em divas, as apresentadoras convidadas para emprestar suas belas vozes para esse momento especial são amigas de jornada do diretor. “São locutoras talentosíssimas e grandes profissionais que já trabalharam comigo”, conta ele ao se referir às feras Vivi Gressoni, Claudia Regina e Lillian Tessaro.

Além delas, não poderiam faltar as vozes da casa, que já são velhas conhecidas dos ouvintes das rádios do LIBERAL, Paula Nacasaki e Maíra Torres.

Lilian Candido – Foto: Arquivo pessoal

Lilian Tessaro, 42 anos, locutora

Com 24 anos de experiência, Lilian começou como ouvinte, mas acabou se apaixonando pela área. “Costumo dizer que essa profissão de radialista é um caminho sem volta”. Para os ouvintes, ela convida: “Venham ficar com a gente.”

Cláudia Regina Amaral Pinto – Foto: Arquivo pessoal

Cláudia Regina Amaral Pinto, 52 anos, locutora

Com 34 anos de experiência, Claudinha começou como assistente de produção, depois produtora, programadora musical e finalmente locutora, profissão que para ela foi a realização de um sonho. “Respiro rádio, sou extremamente apaixonada”. Sobre a iniciativa da Gold para o Dia da Mulher, ela diz: “Nós estamos representadas.”

Vivi Gressoni – Foto: Arquivo pessoal

Vivi Gressoni, 58 anos, locutora

Com 31 anos de carreira, Vivi considera rádio algo viciante. “Eu acho que está no sangue”. Empolgada com a iniciativa da Gold ela conta que achou bem inovadora a ideia. “O rádio é um veículo poderoso e se inclui uma voz feminina emponderada, alcança lugares inimagináveis”. Podem esperar muito alto astral, energia e vibração dela.

Paula Nacasaki – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Paula Nacasaki, 34 anos, jornalista

O primeiro contato da jornalista Paula com uma rádio foi na época da faculdade em 2007. Como se identificou com a área, se especializou no assunto. Atualmente, é integrante das rádios Clube AM 580 e FM Gold e vê com bons olhos a representatividade feminina. “Vejo crescer a presença das mulheres e em todos os horários, o que é mais importante – mais mulheres em horários de destaque.”

Maíra Torres – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Maíra Torres, 23 anos, jornalista

Maíra é a caçulinha da FM Gold e tem conquistado cada dia mais o seu espaço. “Como mulher eu me sinto muito grata por poder fazer parte do time da Gold.” Atualmente, além de escrever boletins, ela grava e edita sonoras, faz locuções e produz os programas Gold Morning e Resumo Gold. “É um aprendizado constante”, reforça.