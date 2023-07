Rádio também se tornou líder em audiência entre ouvintes nas faixas de 30 a 59 anos, pertencentes às classes A, B e C

O Ibope, tradicional instituto de pesquisa, apontou que a Gold (FM 94.7), fundada pelo Grupo Liberal em 2019, é a rádio que mais cresceu em audiência em Americana, em um levantamento que considerou as outras duas emissoras mais populares na cidade.

A participação (share) da Gold entre o total de ouvintes pesquisados praticamente dobrou entre 2020 e 2023. A rádio também se tornou líder em audiência entre ouvintes nas faixas de 30 a 59 anos, pertencentes às classes A, B e C.

Entre 8h e 16h, a Gold é a segunda rádio mais ouvida na cidade. Das 22h às 5h, a emissora do Grupo Liberal lidera a audiência, sendo a que registrou o maior número de ouvintes por minuto durante a pesquisa.

Outra característica da Gold apontada pelo Ibope é o tempo médio que os ouvintes entrevistados passam ouvindo a rádio. Entre as três emissoras que integraram o levantamento – dentre elas, Vox 90.3 FM e Notícia 88.9 FM, a Gold foi a que registrou o maior tempo médio – ou seja, os ouvintes passam mais tempo sintonizados na rádio do Grupo Liberal do que em outras.

Diretor comercial do Grupo Liberal e fundador da Gold, Fernando Giuliani ressalta que o bom desempenho da rádio foi justamente no público em que ela pretende atingir.

“É muito bom saber que temos como principal público o pessoal de 30 anos ou mais. A nossa programação tem esse objetivo, de levar conteúdo e entretenimento para esta faixa etária, que gosta de músicas que fizeram sucesso e marcaram época”, comenta.

Giuliani destaca ainda o potencial comercial que este resultado proporciona. “Nosso público é um público de uma cidade bastante desenvolvida, como Americana, e que tem um poder de consumo alto. A pesquisa do Ibope confirmou que nossa audiência é uma grande vitrine para quem quer falar para esses ouvintes”, afirma.

Cris Correa, diretor de programação e um dos precursores da Gold, comemorou o resultado, obtido em tão pouco tempo de existência da rádio.

“Não foi surpresa porque trabalhamos muito para isso, mas a rapidez com que ele veio nos deixou feliz demais. Temos só quatro anos de história, disputamos audiência com duas rádios que estão no mercado há muito mais tempo, então só temos mesmo que comemorar e manter o foco. Temos muito que crescer ainda”, disse.

“Todo esse sucesso vem de um forte trabalho e empenho dos nossos locutores, vendedores, jornalistas e toda a estrutura de um grande grupo de comunicação que é o Grupo Liberal. Agradeço aos nossos ouvintes e clientes”, afirmou Fernando.

HISTÓRIA. O processo de criação da FM Gold começou no primeiro semestre de 2019 e foi encabeçado por Giuliani. À época, o diretor buscava um novo perfil de música no rádio americanense e chamou o radialista Cris Correa para ajudá-lo nesse projeto. Giuliani idealizava uma programação com músicas que fizeram sucesso em décadas passadas e permanecem, até hoje, na memória das pessoas. Após reuniões, eles decidiram que a rádio se chamaria FM Gold, em referência aos “anos dourados”.