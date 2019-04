Flagrado com drogas, adolescente diz que tinha de pagar dívida

Um adolescente de 14 anos foi flagrado vendendo drogas nessa quarta-feira (03) no bairro Jardim dos Lírios, em Americana. O estudante afirmou que tinha contraído uma dívida e que estava traficando para poder pagá-la. Ele acabou liberado.

Foto: Divulgação - Gama

De acordo com a Gama (Guarda Armada Municipal de Americana), o patrulhamento tático da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) passou pela Rua do Gavião por volta das 17h20 e viu um indivíduo sair correndo quando percebeu a viatura. A abordagem ocorreu na praça esportiva do bairro, local apontado pela Gama como “costumeiro” para o tráfico.

O adolescente estava com 29 porções de maconha dentro de uma sacola. Questionado, ele afirmou que estava com uma dívida, que precisava pagá-la e por isso estava vendendo para liquidar o valor para um amigo, que não foi identificado.

O responsável legal do adolescente foi até a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana e ele acabou liberado. Os entorpecentes foram apreendidos e o caso foi registrado como ato infracional e tráfico de drogas.