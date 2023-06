PMR aplica 51 multas por recusa de teste do bafômetro somente na sexta-feira

Operação nas imediações da Festa do Peão fez 2.121 testes de etilômetro passivo

Um total de 51 motoristas se recusaram a passar pelo teste do bafômetro durante operação de fiscalização da PMR (Polícia Militar Rodoviária) na 35ª Festa do Peão de Americana, nesta sexta-feira (16), dia que marcou o início da segunda e última parte do evento. Todos foram autuados.

A ação de fiscalização teve início na semana passada e segue até este domingo (18), último dia de festa neste ano.

Fiscalização vem sendo realizada em vários pontos ao longo dos dias de evento – Foto: PMR / Divulgação

A corporação adotou o modelo de teste no qual o motorista assopra a uma curta distância da boca, e, aqueles que tiverem como resultado uma luz vermelha, são solicitados para a realização do bafômetro convencional, o “teste de etilômetro ativo”.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No total, 2.121 testes de etilômetro passivo foram realizados somente nesta sexta-feira. Além disso, 35 motoristas precisaram realizar o segundo teste, mas nenhum foi autuado por embriaguez.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Além das 51 autuações no valor de R$ 2.934,70 por recusa do teste, a PMR aplicou mais 119 multas durante a noite do evento, por outras infrações de trânsito.

Nenhum acidente foi registrado em decorrência da Festa do Peão nesta sexta, assim como ocorreu no primeiro final de semana do evento.