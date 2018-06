Fiscalização por radar terá início na Cillos e Padre Oswaldo

Os radares das avenidas Cillos e Padre Oswaldo Vieira de Andrade serão os próximos a entrar em funcionamento em Americana. A informação é da prefeitura. Porém, não há data definida para que comecem a multar.

Em outubro do ano passado, um casal morreu atropelado na Avenida Padre Oswaldo Vieira de Andrade. Em relação à Cillos, o próprio prefeito Omar Najar (MDB) já demonstrou preocupação com a velocidade na via.

Hoje, há dez radares em operação na cidade e outros cinco que ainda não começaram a funcionar. O Ipem (Instituto de Pesos e Medidas) informou, no mês passado, que estes cinco novos espiões eletrônicos não poderiam multar porque estão em desacordo com uma legislação de 2014 que exige que todo novo radar tenha uma espécie de lacre eletrônico – o que garantiria mais segurança e eficácia.

Na época, a prefeitura informou então que a empresa Mobit, contratada para fornecer e gerenciar os aparelhos, iria trocá-los por outros que atendessem à legislação. Nesta segunda-feira, a prefeitura informou que os radares da Cillos (em frente ao número 1.150, na região do Jardim São Pedro) e da Padre Oswaldo Vieira Andrade (região do Jardim Terramérica) já foram trocados e começarão a funcionar antes dos outros (que ficam na Avenida Abdo Najar, em frente ao condomínio Side; Brasil, perto do CCL, e Gioconda Cibin).

Para que entrem em funcionamento, os dois novos aparelhos precisam passar por aferição do Ipem. De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, a vistoria do órgão deve acontecer até o fim deste mês. A reportagem procurou o Ipem para confirmar a informação no fim da tarde de ontem, mas não houve resposta.

Desde março a operação dos novos radares vem sendo protelada. A prefeitura sempre culpava o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia), dizendo que o órgão é que tinha de vir fazer a aferição dos equipamentos. Porém, no mês passado O LIBERAL revelou que na verdade os aparelhos estavam em desacordo com a legislação vigente e precisavam ser trocados. Mesmo após O LIBERAL mostrar o problema, Omar chamou o Inmetro de “porcaria” ao dizer que a operação dos aparelhos dependia do órgão.