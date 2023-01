Fiscalização de velocidade em Americana deve ter novos equipamentos instalados em março

A Prefeitura de Americana homologou no mês passado a licitação que prevê a implantação de cinco novos pontos de fiscalização eletrônica de velocidade. As instalações, de acordo com a Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário), estão previstas para março deste ano.

O processo licitatório trata, na verdade, da gestão de todo o sistema de radares. A vencedora foi a Mobit – Mobilidade, Iluminação e Tecnologia, que já era a responsável pelo serviço. O novo contrato valerá por 12 meses e vai custar R$ 2,7 milhões para a administração.

Conforme o LIBERAL noticiou em junho, segundo o edital, haverá novos radares na Avenida Maranhão, perto do condomínio Nova Praia; na Avenida Unitika, sem altura definida; e na Estrada Ivo Macris, na altura do número 1.080. Os equipamentos vão cobrir os dois sentidos das vias.

A empresa também deverá instalar lombadas eletrônicas na Avenida Brasil, em frente ao McDonald’s, sentido Centro-bairro; e na Avenida Rafael Vitta, em frente ao Civi (Centro de Integração e Valorização do Idoso), nos dois sentidos.

Caberá à Mobit fornecer sistemas informatizados, equipamentos de controle e fiscalização metrológicos e não metrológicos, suporte técnico e execução de manutenção preventiva ou corretiva dos aparelhos, além de processar as multas.

Atualmente, há 13 pontos de fiscalização eletrônica de velocidade espalhados pelo município. Os aparelhos contribuíram, juntos, para a aplicação de 39.515 multas em 2022, conforme dados da prefeitura.

O número indica queda em relação a 2021, quando houve 59.444 multas.