Fiscal, procurador e auxiliar de farmácia são cargos mais disputados em concurso

Os cargos de agente fiscal de rendas municipal, procurador jurídico e auxiliar de farmácia são os mais concorridos do concurso público da Prefeitura de Americana, segundo números divulgados nesta sexta-feira pelo Avança SP, empresa responsável pelo processo. Ao todo, houve 45.676 inscrições.

A organização anunciou os locais das provas, que vão ocorrer em dez instituições de ensino diferentes, nos dias 22 e 29 deste mês. Todas as informações constam no site avancasp.org.br.

Para o cargo de agente fiscal, há 1.151 candidatos por vaga, com 3.452 inscritos para um total de três vagas. O salário é de R$ 8.083,99.

No caso do procurador jurídico, 1.726 pessoas se inscreveram para duas vagas. Existem, portanto, 863 candidatos por vaga. Os aprovados vão receber R$ 8.157,03 por mês.

Para auxiliar de farmácia, existe apenas uma vaga, que será disputada por 805 inscritos. O cargo oferece uma remuneração de R$ 2.225,85 mensais.

Apesar de esses serem os cargos mais concorridos, a função de escriturário foi a que teve maior número de inscrições, com 3.826, para um total de 27 vagas – 142 candidatos por vaga, para um salário de R$ 1.904,72. Por outro lado, ninguém se inscreveu para o cargo de neurologista.

As provas ocorrem na FAM (Faculdade de Americana), nos Cieps (Centros Integrados de Educação Pública) Cidade Jardim e São Vito, na Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Paulo Freire, na Etec (Escola Técnica Estadual) Polivalente, na Fatec (Faculdade de Tecnologia) Americana, no Instituto Salesiano Dom Bosco, no campus Maria Auxiliadora do Unisal (Centro Universitário Salesiano de São Paulo) e nas unidades da Faculdade Anhanguera em Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré.

Cada candidato deve conferir, no site do Avança SP, onde será sua prova. O concurso tem 298 vagas em disputa, das quais dez estão reservadas a pessoas com deficiência.