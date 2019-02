Fiscal pediu propina para não interditar empresa de Americana

O MPF (Ministério Público Federal) apresentou esta semana à Justiça denúncia (acusação criminal formal) contra um ex-servidor do DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral) que pediu R$ 30 mil para não interditar uma empresa de água mineral em Americana, em novembro de 2016. Everton Dynelly Barbosa da Silva teria recebido metade desse valor.

Segundo a denúncia, a negociação foi feita por meio de mensagens de WhatsApp com um diretor da empresa, após o fiscal fazer uma vistoria nas fontes da indústria. No diálogo, reproduzido no processo, ele afirma que “só a multa da interdição quebraria a empresa”. Em vez dos R$ 120 mil em autuações, ele faz o pedido de propina.

Após o acerto com o diretor, o fiscal recebeu mensagens de outro funcionário da empresa, dizendo que “foi pago o valor solicitado” e que o antecessor nas negociações foi “repreendido por usar um fundo de reserva para pagar esse valor”. “Sugiro que você haja agora, fazendo as exigências do que você diz que está fora das normas, como é praxe do DNPM, que as mesmas serão cumpridas. A empresa quer andar nas normas técnicas oficiais”.

Por denúncia da própria indústria, o departamento federal abriu um processo disciplinar contra o fiscal, que acabou demitido. No processo de fiscalização da empresa americanense constava um despacho dele informando que “não foi realizada vistoria por falta de tempo”. O ex-servidor confessou o recebimento de R$ 15 mil e corroborou o teor das mensagens. O MPF pede a condenação dele por corrupção passiva, crime que tem pensa prevista de dois a 12 anos.

O advogado de Everto, Júlio César Telles Neto, disse que ainda não teve acesso a denúncia. “Ele [Everton] encontra-se, inclusive, interditado pela Justiça por problemas psiquiátricos”, afirmou.