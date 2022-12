Fio de cabelo em boné ajuda em identificação de autor de tentativa de latrocínio

Análise do material foi realizada pelo Instituto de Criminalística com confronto de DNA com cabelo do suspeito

Delegado Lúcio Petrocelli, da DIG, coordenou investigação - Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

Um fio de cabelo localizado no boné deixado por um assaltante foi usado para confirmar a sua identificação em uma tentativa de latrocínio contra um motoboy. O crime ocorreu em fevereiro de 2021, em uma floricultura no bairro Cidade Jardim, em Americana. Naquela ocasião, a vítima foi baleada no abdômen, mas sobreviveu.

O delegado da DIG de Americana, Lúcio Antonio Petrocelli, explica que já tinha pistas de um suspeito, mas, inicialmente, não havia nada que o ligasse até o ocorrido.

“Durante as diligências dos investigadores, foi localizado um boné que não pertencia à vítima, funcionários ou clientes. Suspeitamos que poderia ser do autor. Posteriormente, o boné foi encaminhado ao IC (Instituto de Criminalística) de Americana que, por meio de um fio de cabelo encontrado no acessório, conseguiu realizar o confronto de DNA com o do suspeito. O laudo foi compatível e ele foi indiciado pelo crime”, explica o delegado.

Petrocelli diz ainda que o suspeito foi preso em 28 de agosto de 2021 com outro comparsa, depois de mais um roubo em um bar na Rua das Rosas, no mesmo bairro. “Não temos dúvidas que ele é o responsável pelos crimes”, completa.

O delegado diz ainda que o suspeito, que cumpre pena em uma unidade prisional, deverá prestar depoimento nos próximos dias sobre sua suposta participação na tentativa de latrocínio. Depois da apuração, o inquérito policial será encerrado e enviado ao Fórum.

O CASO. Segundo o boletim de ocorrência, a tentativa de latrocínio aconteceu em 27 de fevereiro. De acordo com a Polícia Civil, um homem com o rosto coberto entrou no comércio com uma arma e anunciou o assalto.

Uma comerciante de 40 anos retirou de sua bolsa uma quantia em dinheiro e a entregou ao suspeito. O criminoso tentou levar o veículo do motoboy que estava no estabelecimento, mas quando ele pediu que a moto não fosse levada acabou baleado no abdômen. O suspeito fugiu a pé.

A vítima foi socorrida pelos bombeiros ao Hospital da Unimed, onde passou por cirurgia e depois de um período teve alta médica.