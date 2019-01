Finalizada dedetização nas escolas municipais

A Secretaria de Educação de Americana finalizou, nesta terça-feira (22), o serviço de dedetização e limpeza nas caixas d’água de todas as escolas da rede municipal de ensino. Ainda neste mês, dia 2 de janeiro, a secretaria deu início ao serviço de poda nas unidades escolares.

Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

A força-tarefa tem como objetivo deixar as escolas limpas e seguras antes do início das aulas, que está marcado para o dia 31 de janeiro para os estudantes do Ensino Fundamental e para o dia 4 de fevereiro para os alunos da Educação Infantil.

O serviço de dedetização, realizado por uma empresa terceirizada, começou no dia 14 de janeiro e após uma semana, 54 escolas municipais receberam o serviço.

“Nós estamos organizando as unidades escolares para que os alunos sejam recebidos da melhor forma possível, com poda de grama, dedetização e limpeza das caixas d’águas. Esses serviços são de extrema importância”, comentou a secretária de Educação, Evelene Ponce Medina.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.