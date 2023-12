Finalizado, Refis de Americana rendeu R$ 42,9 milhões em negociações

Do total, R$ 28,7 milhões foram creditados na conta da administração por pagamento à vista e o restante foi parcelado

A Prefeitura de Americana negociou, por meio do Refis (Programa de Incentivo ao Pagamento de Débitos), R$ 42,9 milhões em dívidas com desconto de juros e multas no período de abril a 15 de dezembro deste ano.

Do total, R$ 28,7 milhões foram creditados na conta da administração pública por meio de pagamento à vista e o restante foi parcelado.

Prefeitura renegociou R$ 42,9 milhões em dívidas – Foto: Arquivo / Liberal

No período, foram feitos 29.419 pedidos de negociação, sendo 24.840 presenciais e 4.579 solicitações digitais, por meio da plataforma 1doc, conforme levantamento da Secretaria de Fazenda.

O último Refis havia ocorrido em 2021. Naquele ano, foram cerca de R$ 34 milhões negociados, com R$ 20,3 milhões creditados ao final do prazo para adesão ao programa.

Considerando o resultado de 2021, o Refis negociou 26% a mais. Os atendimentos aos contribuintes, de forma presencial e online, tiveram um crescimento de cerca de 30%.

“Esta proposta do prefeito Chico Sardelli (PV) trouxe um incentivo importante para o incremento da arrecadação do município e, consequentemente, permitiu melhorar os serviços prestados à população”, diz a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.

O Refis englobou dívidas com a prefeitura e o DAE (Departamento de Água e Esgoto), como débitos de qualquer natureza, tributários e não tributários; os que estavam em cobrança judicial; e em cobrança administrativa; entre outros.

“Ficamos muito satisfeitos com o resultado. Todo mundo quer estar em dia com a cidade e procuramos criar maneiras de estimular isso. O Refis foi muito importante nesse sentido, vimos na prefeitura muitas pessoas saindo felizes com o acordo de pagamento formalizado. E ainda conseguimos incrementar a obtenção de recursos para investirmos de volta na própria cidade”, conclui Chico.