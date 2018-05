Fim de combustível afeta Saúde em Americana

A área da Saúde em Americana começou a apresentar problemas nesta quinta-feira em decorrência do quarto dia de paralisação dos caminhoneiros. Com o fim do combustível do posto que fornecia para o município, somente serviços inadiáveis e essenciais passaram a ser feitos, segundo a prefeitura. No almoxarifado da Pasta já faltam alguns tipos de medicamentos. Nos exames, caso a greve não tenha fim nos próximos dias, pode haver interrupção.

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Conforme informações da Administração, a frota municipal passou a adotar medidas de contenção, mas não houve prejuízo no atendimento emergencial. Nesta quinta, os veículos destinados à parte administrativa e aqueles que não tinham agendamentos não foram utilizados por economia de combustível.

Já os que conduziriam pacientes com agendamento fizeram abastecimento emergencial em postos que ainda possuíam combustíveis. Isso é previsto em lei, conforme informações do Executivo. Não houve atendimentos prejudicados.

Também de acordo com informações da Prefeitura de Americana, em decorrência da greve dos caminhoneiros, alguns produtos como medicamentos, materiais de limpeza e de escritório já estão em falta no almoxarifado central da Secretaria de Saúde, o que tem comprometido o atendimento à população em algumas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

A Saúde informou também que no Hospital Municipal Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, nesta quinta, não houve falta de materiais e insumos que possam afetar diretamente a assistência. Entretanto, no laboratório, o estoque de suprimentos está baixo. Segundo o Executivo, a quantidade atual deve ser suficiente para realizar exames apenas nos próximos 10 dias se não houver reposição dos produtos. Nos outros quatro municípios da RPT (Região do Polo Têxtil), ainda não foram registrados reflexos na área da Saúde nesta quinta-feira.