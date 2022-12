Fim da desoneração pode elevar gasolina para mais de R$ 5 em Americana

O fim da isenção de impostos federais sobre combustíveis pode fazer o litro da gasolina voltar a custar mais do que R$ 5 em Americana, algo que não ocorre desde agosto, segundo pesquisas quinzenais realizadas pelo LIBERAL. De acordo com o último levantamento, em 22 de dezembro, o valor médio era de R$ 4,72.

O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pediu para a equipe econômica do atual governo não prorrogar a desoneração de PIS/Cofins e da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) sobre combustíveis, como gasolina, etanol e diesel.

CBIE calcula que a retomada da cobrança de PIS/Cofins vai elevar o preço da gasolina em R$ 0,69 por litro – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

As isenções, anunciadas ao longo de 2022 em meio à alta na cotação do petróleo após a guerra na Ucrânia, valem até este sábado. O CBIE (Centro Brasileiro de Infraestrutura) calcula que a retomada da cobrança de PIS/Cofins a partir de janeiro vai elevar o preço da gasolina em R$ 0,69 por litro; o do etanol, em R$ 0,26; e o do diesel, em R$ 0,33.

Professor de Economia da IBE-FGV, Múcio Zacharias afirma que o impacto dessa desoneração é bastante significativo na arrecadação.

“Hoje, só a gasolina gera uma falta de R$ 20 bilhões. Se somado ao diesel, o valor salta para R$ 28 bilhões e acrescentando etanol, gás, querosene, chegamos a uma conta de mais de R$ 50 bilhões de desoneração. Isso significa que os cofres públicos estão sem essa arrecadação”.

IMPACTO

Segundo o economista, só com esse ajuste sobre o preço dos combustíveis, haverá um impacto de um crescimento inflacionário, pelo menos no mês de janeiro, de quase 0,7%.

“Se analisarmos o impacto pontual, chegamos em RS 0,70 para gasolina e R$ 0,35 para o diesel. Mas se considerarmos a inflação, podemos chegar em até R$ 0,80 ou mais no caso da gasolina e superar R$ 0,40 no diesel”, afirma.

Zacharias enfatiza que a inflação será bastante afetada, o que vai encarecer não só a gasolina, etanol e diesel como toda a estrutura de preços que utilizam os combustíveis para efeito de formação.

“Vamos ter um impacto generalizado. Todos os preços serão afetados frente a inflação que deve crescer na faixa de 0,7%. Entretanto, do outro lado, vemos a sangria dos cofres públicos. Vemos essa diferença da desoneração com um impacto muito elevado de R$ 50 bilhões. Portanto, a situação é bastante difícil para 2023”.