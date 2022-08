Filósofo Luiz Felipe Pondé fará palestra na FAM, em setembro

Palestra será atração da 19ª edição do Encontro com Educadores; inscrições para o evento são gratuitas

A FAM (Faculdade de Americana) realiza no dia 3 de setembro, às 9 horas, a 19ª edição do Encontro com Educadores. Neste ano, o evento recebe o filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé com a palestra Educação no mundo pós-pandemia.

O encontro é gratuito, porém, os interessados devem se inscrever no site do evento.

Luiz Felipe Pondé realiza palestra na FAM em setembro – Foto: Divulgação

“Sabemos que todos foram afetados de alguma maneira com a pandemia. Na educação, fomos muito atingidos em todos os setores e, por isso, decidimos trazer este tema para o nosso encontro e colaborar com o futuro do ensino em Americana e na região”, comentou o diretor da FAM, Gustavo Azzolini.

Para Pondé, a pandemia não trouxe grande mudanças, mas aumentou a percepção que o on-line deve ser usado como ferramenta para melhorar o ensino e não como forma de diminuir custos da educação.

O Encontro com Educadores será realizado na FAM, que fica na Avenida Joaquim Boer, no Jardim Luciene.