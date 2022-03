Bombeiros salvam três filhotes que estavam presos em tubulação de água

Três filhotes de cachorro foram salvos pelo Corpo de Bombeiros de Americana após ficarem presos em um cano destinado para saída de água da chuva em Americana, neste domingo (28), em uma casa localizada no Jardim Boer. Dois tiveram parada cardiorrespiratória, mas foram reanimados pelos bombeiros. O terceiro filhote saiu ileso.

Equipe realizou procedimento de compressão torácica – Foto: Reprodução / Corpo de Bombeiros

A equipe conseguiu retirar os três filhotes do cano pelo lado de fora da residência, na calçada, por meio de pressurização controlada. Segundo a corporação, o encanamento estava cheio de água.

Devido ao tempo que permaneceram presos e como, provavelmente, ficaram submersos, dois deles tiveram uma parada cardiorrespiratória. Os bombeiros iniciaram o procedimento de compressão torácica e conseguiram recuperar os batimentos cardíacos deles. O terceiro filhote não apresentou nenhum problema.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A equipe orientou o proprietário a procurar um veterinário para uma melhor análise sobre a condição de saúde dos três cães.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, os cachorros são filhos de uma cadela que tinha dado cria a 11 filhotes. Os três entraram no cano pelo lado de dentro do imóvel. O caso aconteceu por volta das 12 horas, na Rua da Prosperidade.

Matéria atualizada às 20h24: ao contrário do que dizia inicialmente, os três filhotes foram socorridos com vida, sendo que um deles saiu ileso da tubulação.