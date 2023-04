Filhote cai em bueiro e é resgatado pelo Grupo de Proteção Ambiental da Gama

Um filhote de cachorro, de apenas 75 dias, foi resgatado de um bueiro na manhã desta segunda-feira (3), em Americana, pelos guardas Edmar Gomes e Neide Milan, integrantes do GPA (Grupo de Proteção Ambiental) da Gama (Guarda Municipal de Americana).

Filhote de 75 dias foi resgatado de um bueiro das Ruas das Petúnias, pelos guardas Edmar Gomes e Neide Milan, integrantes do GPA – Foto: Gama / Divulgação

De acordo com os guardas do GPA, eles faziam patrulhamento pelo bairro Cidade Jardim II quando, por volta de 10h, viram uma movimentação de pessoas no entorno de um bueiro, na Rua das Petúnias.

Ao se aproximarem do local, uma mulher contou aos agentes que o seu filhote de cachorro caiu no bueiro, de aproximadamente 1 metro de profundidade, e não conseguia sair e nem ser retirado por ela.

Ao LIBERAL, o Patrulheiro Edmar Gomes contou que pegou uma vara e uma fita, formou um laço e conseguiu resgatar o filhote.

Com o filhote em mãos salvo, a tutora agradeceu aos guardas pelo resgate e contou que o cachorro que ainda não tinha nome, seria batizado de Fujão, após o susto que causou.

Treinamento.

Os guardas municipais reforçaram que o GPA realiza treinamentos para resgate de animais e que podem ser acionados pela população para atendimento desse tipo de ocorrência. O telefone é o 153.