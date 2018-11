Fila por consulta chega a 7 meses no Jardim São Paulo

O tempo de espera para conseguir consulta com um clínico geral na rede municipal de saúde de Americana já chega a sete meses. Este é o prazo na unidade do Jardim São Paulo. Quem procurasse ontem o postinho só conseguiria marcar horário para o dia 26 de junho de 2019, conforme informado por um atendente. Segundo usuários, no fim do mês passado era possível conseguir consultas para março.

Em julho, O LIBERAL publicou que a espera por consultas com clínicos vinha crescendo na rede e durava, em média, dois meses. Na época, Rodrigo Alexander Dias Leon, subsecretário de Saúde, atribuiu o problema à saída de profissionais da rede. Em 2017, segundo ele, o tempo médio de espera era menor: de 30 a 40 dias. Foto: Divulgação

A consulta com o clínico é a porta de entrada na rede. É ele que encaminha o paciente para a análise de um médico especialista.

O tempo de espera, hoje, varia conforme a unidade. A reportagem conseguiu falar ontem em cinco UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Na da Vila Mathiensen, as consultas também estavam sendo marcadas só para junho.

No São Luiz, havia vagas para a segunda quinzena de março; na do São Vito, para 3 de abril; e, no Parque das Nações, era possível marcar consulta para janeiro.

Uma opção para quem não pode esperar a consulta é tentar um encaixe – chegar à unidade e esperar ser atendido no lugar de alguém que esteja com horário marcado para aquele dia e tenha faltado. E foi o que algumas pessoas fizeram ontem, mais uma vez, na unidade do Jardim São Paulo – no dia 1 deste mês O LIBERAL noticiou que idosos estavam madrugando na fila.

Denir Francisco Mayer, de 75 anos, que já encarou a fila da madrugada quatro vezes até conseguir ser atendido, voltou ontem, pouco antes das 8 horas, à unidade do Jardim São Paulo para cobrar uma consulta com um proctologista. Ele conta ter encontrado gente que estava na fila desde as 4 horas à espera de um encaixe.

Mayer acha que a situação deve piorar. Isso porque, segundo ele, a médica do local atende 16 pessoas por dia, e só três vezes por semana. “E a marcação de consultas está muito além disso aí. Então só tende a aumentar”, comentou. O número de consultas diárias e a procura média foi uma das perguntas do LIBERAL ignoradas pela prefeitura.

O LIBERAL perguntou ontem à administração se houve algum problema específico na unidade do Jardim São Paulo que tenha aumentado a fila de espera. A municipalidade informou que o que pode ocorrer é “de pacientes chegarem mais cedo para consultas já agendadas ou em busca de encaixe na agenda”. Sobre a espera para marcar consultas, o Executivo disse apenas que os agendamentos são feitos conforme a disponibilidade de profissionais na rede.

Longe do fim

A prefeitura se contradiz sobre a solução para aumentar o número de clínicos gerais na rede. No dia 5 de outubro, quando o prefeito Omar Najar (MDB) assinou compras de consultas de especialistas para o Saúde Já, o texto produzido pela assessoria de imprensa do Executivo informava que a administração estava impedida de realizar concurso.

No dia 31 de outubro, em resposta a um questionamento do LIBERAL (justamente sobre a ausência de clínicos gerais na rede), a prefeitura informou que o objetivo é que as vagas sejam preenchidas por concurso.

Desde então, O LIBERAL questionou a prefeitura duas vezes sobre a contradição, mas o Executivo ignorou a pergunta. Na última reunião do Conselho de Saúde, em 31 de outubro, o secretário da área, Gleberson Miano, informou que a prefeitura estuda contratar uma empresa para fornecer clínicos gerais e que a intenção é ter 25 médicos a mais.