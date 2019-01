Fiéis da Basílica cobram apuração de denúncias

No primeiro dia de portas abertas ao público após o afastamento do padre Pedro Leandro Ricardo, ocorrido no domingo, a Basílica Santuário Santo Antônio de Pádua recebeu fiéis para a missa do meio-dia e para orações. A reportagem esteve no templo no período da tarde e conversou com alguns frequentadores sobre o afastamento do reitor. As posições divergiram, mas foi unânime a cobrança por investigações que esclareçam as acusações de supostos casos de abuso envolvendo menores e apropriação indébita.

Ministério Público e Polícia Civil apuram as suspeitas que surgiram após o envio de um dossiê anônimo. Nesta terça-feira, a Diocese de Limeira informou que também está em andamento uma investigação interna. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A assistente de imprensa Adriana Maximiano, de 51 anos, disse que está chocada e cobrou agilidade nas apurações. “Não sei se é verdade tudo isso e até ter prova não gosto de criticar. Conheço o padre Leandro de encontrar em festas, eventos da igreja, sempre tratou bem”, afirmou. A doméstica Regiane Estevo, de 49 anos, disse que confia na investigação para esclarecer a verdade. “Seja o certo ou o errado, mas a verdade sempre aparece”.

Antes de assumir a reitoria da Basílica, Padre Leandro atuou por 11 anos na cidade de Araras (SP). Contudo, seu berço religioso é Americana, cidade onde nasceu. Ele foi ordenado padre na Paróquia São Domingos, igreja onde iniciou sua trajetória na religião.

A reportagem encontrou duas fiéis que o conhecem desde essa época. A bióloga Joice Leite, de 35 anos, destacou que as acusações se tratam de um caso “complexo”. “É muito cruel entender uma coisa dessas. Mas não me pegou de surpresa”, afirmou.

Já a pensionista Janete, de 63 anos, que preferiu não informar seu sobrenome, se emocionou enquanto fazia uma oração em frente a uma imagem de Nossa Senhora Aparecida que fica na Basílica. “É um ótimo padre, carismático e respeitador. É um choque para gente. Até me emocionei pensando nisso quando estava perto da Nossa Senhora”, contou.

O professor de artes marciais Daniel Cruz, de 44 anos, se disse favorável ao afastamento, indicando que a credibilidade do líder religioso acaba sendo afetada por conta das acusações. “Acho que denúncias como essa fazem com que as pessoas abandonem um pouco a igreja. Não acredito que as pessoas deixem de acreditar em Deus, mas isso afeta muito a religião católica”, lamentou.

Novo padre

O padre Edmilson José da Silva realizou nesta terça a primeira missa na Basílica Santuário Santo Antônio de Pádua. O religioso foi nomeado administrador paroquial da Basílica até a apuração das acusações contra o padre Leandro Ricardo, afastado do cargo de reitor pela Diocese de Limeira. O LIBERAL apurou que a celebração contou com a quantidade usual de fiéis. Foto: Arquivo pessoal

O cargo de administrador paroquial trata-se de um título temporário até que o bispo diocesano o nomeie pároco ou defina outro padre. “O administrador paroquial tem as mesmas responsabilidades administrativas e pastorais de um pároco, mas ainda está num período de transição”, explicou a Diocese. Padres à frente de Santuários e Basílicas são nomeados como reitores e párocos.

Segundo a Diocese, o padre Edmilson nasceu em Assis Chateaubriand (PR). A reportagem levantou que ele teria familiares em Limeira. Até o ano passado, ele era pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, localizada no município de Pajuçara (CE).