Fidam vai sediar nova feira têxtil no ano que vem

A Tecnotêxtil, realizada recentemente no espaço, reuniu 120 empresas de oito países, incluindo o Brasil - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Depois da Tecnotêxtil Brasil, a Fidam (Feira Industrial de Americana) sediará, no ano que vem, a “Decora Expo – Tecidos para sua vida”. O objetivo é fortalecer o setor e mostrar o que é produzido na região.

O lançamento oficial aconteceu nesta quinta-feira e o evento está programado para os dias entre 21 e 24 de maio com promoção do Febratex Group, referência no mercado brasileiro como especialista em feiras de negócios.

Diretor titular do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) Americana e presidente da Fidam, Leandro Zanini afirmou que a Decora Expo é também uma feira de negócios, mas agora com foco nas indústrias de tecidos para decoração em cama, mesa e banho.

“Sabemos que a RPT [Região do Polo Têxtil] é uma das mais importantes produtoras desses artigos e nossa infraestrutura está adequada para esse projeto, atraindo os compradores de todo o Brasil”.

O lançamento da feira foi na sede do Sinditec (Sindicato das Indústrias Têxteis de Americana e Região), apoiador do evento. Entre os presentes, estavam o presidente da entidade, Leonardo Sant’Ana, o presidente do Febratex Group, Hélvio Roberto Pompeo Madeira, o presidente da Fidam e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.