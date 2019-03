Fidam sediará feira de máquinas têxteis

Americana sediará uma feira de equipamentos e máquinas têxteis. O evento acontecerá em abril de 2021 na Fidam (Feira Industrial de Americana) e será realizado pela Fcem Feiras e Congressos, empresa responsável pela Febratex, considerada a maior feira do Brasil no setor têxtil.

A realização da feira de máquinas têxteis no município foi discutida ontem de manhã, durante reunião entre representantes da Fidam e da Fcem. Na avaliação de Edison Botasso, presidente da Fidam, o evento coloca Americana no calendário nacional das grandes feiras de negócio.

De acordo com o seu presidente, desde 2016 vinha sendo negociada a vinda de uma feira deste porte para o município. O evento será nos moldes da Febratex e além de máquinas, trará ao município técnicos sintonizados com as novas tecnologias do setor.

“Será uma grande oportunidade de desenvolvimento para o município”, avalia. Segundo Botasso, o intervalo de dois anos para que ela aconteça é necessário devido ao porte do evento. “Uma feira como essa requer tempo de planejamento e organização”.

A Fcem é especializada na promoção e organização de feiras de negócios, principalmente nos segmentos de máquinas e insumos para o setor têxtil, de impressão digital e coureiro-calçadista. O evento que organizará em Americana contará também com expositores internacionais.

Seu lançamento fora do país, será durante a próxima Itma Barcelona, maior feira europeia de máquinas têxteis, que neste ano acontecerá entre 20 e 26 de junho.