Fidam recebe feira de artesanato com 120 expositores na próxima semana

A Feira Limeira de Artesanatos em Americana será realizada na próxima semana, na Fidam (Feira Industrial de Americana), entre os dias 5 e 8. Voltado para o varejo, o evento tem mais de 120 expositores confirmados, nesta que será a 1ª edição realizada no município. A entrada será gratuita.

Após cinco anos sendo promovida em Limeira, a feira muda para Americana em um movimento de expansão. A organização prevê que profissionais de mais de 40 cidades e cinco estados participem, apresentando itens e insumos para a confecção do artesanato, além de peças prontas para venda.

Evento ocorre na Fidam, em Americana, e terá entrada gratuita – Foto: Divulgação

Alguns itens disponíveis são agulhas, artesanatos com madeira, aviamentos, base de corte para costura, biscuit, bolsas, malas e mochilas.

Para a presidente da feira, Doracy Alves da Costa Arcaro, o evento busca fomentar o crescimento da economia criativa.

“Esta feira nasceu com o objetivo de ajudar os artesãos. Muitas famílias dependem do artesanato e da economia criativa que, vez ou outra, precisa de eventos deste porte para aumentar a relação compra e venda com as pessoas que geram demanda.”

Dos 26.000 m² de área total da Fidam, 1.300 m² serão ocupados com estandes dos expositores. Além disso, o local terá banheiros, estacionamento gratuito e salão útil, e área para alimentação e ambulatório.

Durante a abertura, na quarta-feira, haverá apresentação da Orquestra Sinfônica de Americana e na sexta-feira o local receberá show do grupo American Band.

Com entrada livre para todos os públicos, a feira de artesanato será realizada das 12 às 19 horas. A Fidam fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 200. Mais informações podem ser obtidas no site www.daeventos.com.br.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.