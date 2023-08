Fidam recebe Exposição Nacional de Orquídeas neste final de semana

A Fidam (Feira Industrial de Americana) recebe a partir desta sexta-feira (25) a Exposição Nacional de Orquídeas. Com entrada gratuita, o evento, que é realizado pelo Círculo Americanense de Orquidófilos, ocorre até domingo (27), contando com a participação de 30 municípios, expositores e empresas do ramo.

Exposição Nacional de Orquídeas – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Exposição Nacional de Orquídeas – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Exposição Nacional de Orquídeas – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Exposição Nacional de Orquídeas – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Exposição Nacional de Orquídeas – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Exposição Nacional de Orquídeas – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Exposição Nacional de Orquídeas – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Exposição Nacional de Orquídeas – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Por meio de uma parceria com a Prefeitura de Americana, a feira será somada à 1ª Exposição de Agricultura Urbana, que é um evento que oferece alimentos saudáveis, mudas de hortaliças, plantas medicinais, verduras orgânicas, acessórios para jardim e itens utilizados no dia a dia do produtor.

Ainda haverá premiação para os três melhores expositores de orquídeas nas categorias espécie nacional, estrangeira, híbrido, micro/botânica, exótica, sazonal 1, sazonal 2 e melhor planta. Todos receberão certificados.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Além disso, o evento receberá alunos da USP (Universidade de São Paulo), que irão expor um trabalho sobre macrófitas, plantas aquáticas que podem ser vistas a olho nu.

Por fim, a feira ainda terá membros do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) auxiliando os produtores rurais.

“O Círculo Americanense de Orquidófilos, junto com a prefeitura, está promovendo essa feira para estimular o setor de agricultura urbana na nossa cidade. Já temos bastante produtores urbanos, a gente quer trazer novidades, informação sobre o setor”, disse um dos organizadores, Jean Falcade.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

FUNCIONAMENTO

Na sexta-feira, a área de vendas e alimentação terá início às 8 horas, enquanto a exposição começará às 17 horas, com presença do prefeito Chico Sardelli (PV), e irá até às 20 horas. Já no sábado o horário será das 8h às 20h e, no domingo, das 8h às 17h.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani